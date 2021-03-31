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Станции АЗС модернизируют до современных мультикомплексов
01.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭтот год стал знаковым для Белорусьнефти. Свой юбилей - 55 лет - компания встретила нефтяными открытиями, а также возведением новых и обновлением старых объектов. Так, вторую жизнь получила АЗС, с которой когда-то началась история нефтепродуктообеспечения Гомеля.
Полумиллионный город получил не просто современный объект придорожного сервиса, а современный мультикомплекс. Подробности у Анны Ковалевой.
Гомель, улица Докутович. В послевоенное время здесь была нефтебаза с подземным резервуарным парком. В конце 60-х объект перенесли в пригород, а на его месте открыли первую АЗС. Прошлой осенью здесь начали реконструкцию. Станция получила и новый облик, и новые возможности.
АЗС стала первым объектом сети в формате "магазин у дома". Пилотный проект реализуют в районе активной застройки, где очень кстати пришелся объект торговли с расширенным ассортиментом.
Здесь же зона самообслуживания и места для отдыха, где можно перекусить, выпить кофе, зарядить телефон или воспользоваться бесплатным интернетом.
Андрей Федорович, директор РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт": "Сегодня компания развивается в сфере направления ближе к клиенту. Клиент сегодня экономит время, хочет получить максимум услуг в одном месте. И это говорит о том, что сегодня Белоруснефть показывает, как государственная компания может развиваться, эффективно повышать сервис, качество услуг для клиентов".
Первыми посетителями АЗС стала целая колонна ретроавтомобилей в компании байкеров и самых экологичных электромобилей Tesla - заправиться здесь может любая машина.
Сергей Каморников, заместитель гендиректора производственного объединения "Белоруснефть": "Инвестиционные ресурсы направлены на модернизацию существующих объектов, реконструкцию. До конца года будет суммарно реконструировано и модернизировано около 40 объектов по всей стране".
Акцент в программе модернизации - на расширение видов услуг.
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Этот год стал знаковым для Белорусьнефти. Свой юбилей - 55 лет - компания встретила нефтяными открытиями, а также возведением новых и обновлением старых объектов....
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