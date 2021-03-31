В Англии злоупотребляющих спиртным будут контролировать через браслеты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Электронные девайсы в виде браслетов, контролирующие уровень содержания алкоголя в крови, должны будут носить осужденные в Великобритании, сообщает правительство страны.

Речь идет о тех преступниках, кто совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Носить "браслеты трезвости" им нужно будет в течение испытательного срока - периода пробации.

"Правонарушителям, совершающим преступления, вызванные употреблением алкоголя, может быть приказано носить браслет, который каждые 30 минут будет брать образец их пота и предупреждать службу пробации в случае обнаружения алкоголя", - говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

При этом электронный девайс не будет учитывать другие спиртосодержащие жидкости: одеколоны или антисептики.

Тех, кто за время ношения браслета, "сорвется" и выпьет, ожидает штраф и дальнейшие приговоры суда.

В Великобритании некоторым преступникам запрещено употребление спиртного в течение четырех месяцев после выхода из тюрьмы. Эксперимент по ношению специальных браслетов первоначально ввели в Уэльсе осенью прошлого года. Отмечается, что инициатива позволила сотням бывших заключенных оставаться трезвыми на протяжении почти всего срока наблюдения (свыше 95% дней фиксации данных).

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