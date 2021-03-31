Значительные изменения ожидают пассажиров транспорта в Витебске

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 31 мар – Sputnik. Серьезные изменения произойдут в системе работы витебского общественного транспорта с 1 апреля, причем нововведения коснутся не только новых талончиков, но и самой организации перевозок пассажиров.

О новшествах для жителей Витебска рассказывает корреспондент Sputnik.

"Оплати"

Витебск – один из немногих городов Беларуси, где на каждом маршруте общественного транспорта работает кондуктор, который продает талончики, действительные только в данном транспортном средстве. В свое время в автобусном парке №1 корреспонденту Sputnik пояснили: несмотря на необходимость выплачивать кондукторам зарплаты, данная система все равно выгоднее установки компостеров либо валидаторов.

Изменения в способе оплаты за проезд в общественном транспорте начались в Витебске 25 февраля прошлого года, когда на одном из троллейбусных маршрутов впервые опробовали мобильное приложение. Некоторые пассажиры тогда жаловались на неудобство новой системы и надеялись, что она не приживется в городе.

Но в течение года система бесконтактных платежей "Оплати" появилась не только в общественном транспорте, но и в маршрутках, а также в некоторых такси. В 2020-м в общественном транспорте Витебска начали ставить компостеры, талончики стали продавать водители, а кондукторы – постепенно исчезать. Изменились и сами талончики: вместо предназначенных для каждого маршрута появились отдельные талончики для электротранспорта и автобусов. Талончики на троллейбус/трамвай можно было купить в киосках "Облсоюзпечати" и "Табакерках".

Единый талончик – конец традициям

"С 1 апреля в оборот вводится единый билет для всех видов транспорта: автобуса, троллейбуса и трамвая. Это сделано, в первую очередь, для удобства пассажиров", – сообщили представители ОАО "Витебскоблавтотранс".

Новые талончики можно будет купить как у кондукторов и водителей, так и в киосках, причем единый билет действителен для любого времени. На первое время в продаже останутся талончики старого образца, которые можно будет приобрести у кондукторов.

Погасить единые билеты пассажиры смогут как при помощи компостеров, так и у кондуктора.

Работники Облатранса подчеркнули, что у новых талончиков современный дизайн и большая степень защиты от подделки. Кроме того, изменится внешний вид проездных билетов. Если раньше они различались по цветам, то на новых билетах будут стоять цифры от 1 до 12. Проездной на каждый месяц будет обозначен: например, в билетах на май пробита цифра пять.

Большое объединение

Сделать единые талончики стало возможным благодаря реорганизации внутри "Витебскоблтранса".

"Перестанут существовать филиалы "Городской электрический транспорт", "Автобусный парк № 1 г. Витебска", а также "Витебский автовокзал". Все они станут структурными подразделениями нашего предприятия с единой бухгалтерией, профсоюзом и прочим", – отметили в Облтрансе.

Подобное объединение, по мнению чиновников, должно улучшить и ситуацию с расписанием движения общественного транспорта, поскольку иногда в городе доходило до конкуренции между автобусами и троллейбусами. В таких ситуациях несколько маршрутов могли пройти один за другим, после чего пассажирам приходилось подолгу ждать на остановках.

"Не было контакта у автобусного парка и с автовокзалом, в результате чего на востребованные рейсы с большим пассажиропотоком могли подать автобусы малой вместительности", – отметили в Облтрансе.

В рамках реорганизации планируется провести работы по изменению всей маршрутной сети города, включая и маршрутки.

"Мы получали жалобы от пассажиров, что некоторые водители маршрутных такси не выдают билеты, только в прошлом году было отмечено 440 таких случаев, причем как на городских, так и на пригородных и междугородних маршрутах. С водителей взыскали штрафы на общую сумму 41,5 тысячи рублей", – сообщили чиновники.

Теперь вся вина за безбилетный проезд в маршрутке ложится не на водителя, а на пассажира, которому и придется заплатить штраф, поэтому, отдав деньги, он непременно потребует взамен билет.