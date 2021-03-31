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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Функциональность, комфорт и доступность в строительстве Функциональность, комфорт и доступность. Все это объединил в себе новый тренд в строительной отрасли - электродома. Благодаря БелАЭС, электроэнергии в стране будет...

Функциональность, комфорт и доступность. Все это объединил в себе новый тренд в строительной отрасли - электродома. Благодаря БелАЭС, электроэнергии в стране будет достаточно. Ее можно использовать для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Уже через пять лет каждый третий дом, который вводится в эксплуатацию, должен быть на электричестве.Задание на 2021-й - не менее 170 тысяч квадратных метров такого жилья. Оно будет востребованным - это показал первый опыт. В чем выгода для проектировщиков, строителей и, конечно, нас - потребителей? УзналСмолевичи. Столичный город-спутник сегодня напоминает одну большую стройку. Уже только подъезжая сюда по Р53, которая, кстати, тоже в процессе модернизации, видно, как растут новые кварталы. Причем не только из типовых многоэтажек, которые мы привыкли видеть по всей стране. Сразу несколько домов будут с приставкой "электро". Почему решились на такой эксперимент? Спросим у руководства региона.Только в этом году в Смолевичах построят 50 тысяч квадратных метров жилья на электричестве. С годами эта цифра будет только расти. Дома строят по нескольким проектам. Тут каждый будущий новосел может выбирать, что ему будет удобнее.Кстати, в таких домах предусмотрены две трансформаторные подстанции. Если одна выйдет из строя, автоматически включится вторая. Так риск остаться без электричества, а значит и всех удобств дома, гораздо ниже. И это только один из плюсов энергожилья. В этом мы убедились сами.Когда-то на этом месте по улице Орджоникидзе в Барановичах были бараки. Но на смену ветхим домам пришло современное жилье. Это хорошо видно уже по дизайну, однако самое главное - конечно, начинка.Да, в использовании все просто и удобно. Понятия "отопительный сезон" здесь просто нет. Холодно летом - включаешь подачу тепла. Уезжаешь на несколько дней в командировку - ставишь температуру на минимальный уровень. Все с акцентом на рациональное использование, которое впоследствии ведет к экономии.Подводя итог, скажем, что электродом - это действительно удобно и выгодно. Причем, как на стадии проекта, так и для потребителей, которым, что называется, тепло в доме становится полностью подвластным. Однако, чтобы такое жилье будущего стало привычным для наших городов - впереди еще большая работа. В первую очередь подготовка всей необходимой инфраструктуры.