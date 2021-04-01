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Минздрав отправил в Бешенковичи специальную комиссию, чтобы выяснить - что с водой

01.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа экспертов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава направлена в Бешенковичи для проведения эпидемического расследования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.


Фото: читатель TUT.BY

Напомним, в Бешенковичах произошла авария в водопроводных сетях. Люди жаловались, что вода имеет неприятный запах, а после ее употребления начиналась рвота, диарея и повышалась температура.

Местные власти организовали подвоз питьевой воды к жилым домам и социальным объектам.

— В пробах воды, которую взяли в микрорайоне, где произошла авария, не обнаружили патогенов, вызывающих сальмонеллез или дизентерию. Сейчас проводится расширенное эпидрасследование: воду изучают на наличие вирусов и другой микрофлоры. Его результат станет известен в ближайшее время, — сообщили в среду бешенковичские власти.

Минздрав сообщает, что санитарно-эпидемиологическая служба Витебской области продолжает лабораторные исследования проб питьевой воды. На место аварии была направлена также группа экспертов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава.

— Сейчас в Бешенковичской центральной районной больнице продолжают лечение несколько детей. Состояние маленьких пациентов удовлетворительное. Ситуация взята на контроль специалистами Министерства здравоохранения Республики Беларусь, — проинформировали в министерстве.

 
 
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- Сейчас в Бешенковичской центральной районной больнице продолжают лечение несколько детей. Состояние маленьких пациентов удовлетворительное. Ситуация взята на...
 
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