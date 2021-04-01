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Авиакомпания Utair возобновила полеты из Москвы в Минск

01.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перечень авиаперевозчиков, выполняющих регулярные полеты в национальный аэропорт Минск, пополнился еще одной компанией.


Фото: Wikimedia Commons

Как сообщает пресс-служба аэропорта, 31 марта российская авиакомпания Utair на самолете Boeing 737−800 выполнила свой первый после длительного перерыва регулярный рейс из московского аэропорта Внуково в Минск.

Вынужденная пауза в полетной программе Utair из-за COVID-19 длилась с 18 марта 2020 года.

Выполнение рейсов по маршруту Москва (Внуково) — Минск — Москва (Внуково) планируется по средам с прилетом в Минск в 11.30 и вылетом обратно в 12.30.

Ранее авиакомпания собиралась в марте запустить рейсы в Минск из Екатеринбурга, но отменила это решение. Причиной стало отсутствие спроса на направление.

Utair входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. До пандемии COVID-19 самолеты авиакомпании летали по 150 направлениям.

 
Теги: Минск
 
 
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Выполнение рейсов по маршруту Москва (Внуково) - Минск - Москва (Внуково) планируется по средам с прилетом в Минск в 11.30 и вылетом обратно в 12.30.
 
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