Мужчина, который убил в Корме родителей, был на учете у психиатра. Теперь «уголовка» грозит и ему

Источник материала: Tut.by

Прокурор области Виктор Морозов на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией рассказал подробности недавнего случая в Корме, где сын убил родителей. У прокуратуры есть вопросы к лечащему врачу мужчины. Пока же проводится служебная проверка, сообщает «Гомельская правда».



Фото: Reuters

Как оказалось, молодой человек шесть лет состоит на учете у психиатра — у него шизофрения. Месяц назад он перестал принимать лекарства, в итоге произошло обострение болезни.

Более того, выяснилось, что молодой человек, хоть и состоял на учете, продолжал садиться за руль машины. При этом сотрудники ГАИ дважды привлекали его к административной ответственности за нарушение ПДД.

— Почему психиатр не сообщил в ГАИ, что он аннулирует медсправку и что этот человек не имеет права управлять транспортом? Ведь на дорогах он мог создать угрозу жизни и безопасности других людей. По результатам служебного расследования будем рассматривать вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этого врача, — предупредил прокурор.