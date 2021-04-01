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Мужчина, который убил в Корме родителей, был на учете у психиатра. Теперь «уголовка» грозит и ему
01.04.2021 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокурор области Виктор Морозов на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией рассказал подробности недавнего случая в Корме, где сын убил родителей. У прокуратуры есть вопросы к лечащему врачу мужчины. Пока же проводится служебная проверка,
Как оказалось, молодой человек шесть лет состоит на учете у психиатра — у него шизофрения. Месяц назад он перестал принимать лекарства, в итоге произошло обострение болезни.
Более того, выяснилось, что молодой человек, хоть и состоял на учете, продолжал садиться за руль машины. При этом сотрудники ГАИ дважды привлекали его к административной ответственности за нарушение ПДД.
— Почему психиатр не сообщил в ГАИ, что он аннулирует медсправку и что этот человек не имеет права управлять транспортом? Ведь на дорогах он мог создать угрозу жизни и безопасности других людей. По результатам служебного расследования будем рассматривать вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этого врача, — предупредил прокурор.
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Прокурор области Виктор Морозов координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией рассказал подробности недавнего случая в Корме, где сын убил...
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