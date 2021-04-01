«Его всегда возмущала несправедливость». В Бресте ведущего БТ задержали по масштабному «хороводному делу»

Источник материала: Tut.by

В Бресте на прошлой неделе был задержан ведущий передачи «Утренний эспрессо» телерадиокомпании «Брест» (Беларусь 4) 25-летний Константин Свидунович. Как рассказали друзья молодого человека, сейчас он в СИЗО. Для него избрана мера пресечения — заключение под стражу на 2 месяца.



Фото: twitter.com/piliuhina

Константин Свидунович, по информации его друзей, был задержан 23 марта. Его задержание связано с так называемым «хороводным делом»: подозревают, что он якобы принимал участие в хороводе на проспекте Машерова 13 сентября 2020 года.

— Костя высокий. Якобы где-то идентифицировали по видео, что он стоит на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов в Бресте. Про задержание мало что известно — семья Кости решила ничего не рассказывать. Но мы знаем, что какое-то время к нему не пускали адвоката и были проблемы с приемом передачи, — говорят друзья молодого человека — и признаются, что сами по крупицам собирают информацию о задержании Константина.

Нет точных сведений и о статье, которую инкриминируют ведущему. Знакомые предполагают, что речь идет о части 1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Мама Константина Свидуновича — Галина Владимировна — является главным редактором пружанской газеты «Раённыя будні». Комментировать ситуацию с задержанием сына TUT.BY она отказалась, однако факт задержания подтвердила.

Девушка Свидуновича, Кристина, в разговоре с изданием «Наша Ніва» тоже отказалась от комментариев.

— Мы не хотим усугублять ситуацию, — сказала она.

Как рассказала TUT.BY Анастасия Пилюгина, которая училась вместе с Константином в гимназии Пружан, молодой человек после школы поступил в МГЛУ. Также окончил журфак БГУ.

— Яго працу на дзяржаўнам тэлебачанні мы не абмяркоўвалі. Я нават і не ведала да апошняга часу, што ён там працаваў. Але ён распавядаў, што скончыў IT-курсы і хацеў змяніць прафесію, уладкавацца, напрыклад, тэсціроўшчыкам. Шукаў нейкі іншы занятак, хацеў паспрабаваць нешта новае. Косця быў за мяне на клас старэйшым. Мы разам з ім калісьці рыхтаваліся да да алімпіядаў па гісторыі, правазнаўству і грамадазнаўству. Ён, ведаеце, заўсёды быў актыўным — удзельнічаў ва ўсялякіх школьных мерапрыемстваў. А яшчэ яму было не ўсё роўна. Яго заўсёды абурала несправядлівасць, — рассказывает девушка.

По словам друзей Константина, он выходил на мирные митинги в Бресте в августе и сентябре прошлого года, однако не задерживался.

Друзья не знают, участвовал ли Свидунович в том самом «хороводе».

Они хотели, чтобы Константина тоже признали политзаключенным, однако здесь может возникнуть проблема.

— Мы написали правозащитникам и получили ответ, что им необходимы документы, которые есть у родных, однако семья Константина на контакт с нами не выходит.

Также на прошлой неделе в Бресте был задержан Сергей Кононович. Он также учился вместе с Константином в Пружанской гимназии. Парень также оставлен в СИЗО Бреста на два месяца.

По информации TUT.BY, людей продолжают задерживать или приглашать в СК в качестве подозреваемых по «хороводному делу», несмотря на то, что дела уже минимум двух десятков фигурантов рассмотрел суд.

Что происходит?

«Хороводное дело» — одно из самых масштабных расследований, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. Всего по нему проходят десятки фигурантов. Их обвиняют или подозревают в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. Судят обвиняемых группами по 10 человек.

Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года. В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Люди пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.

По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на пять минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.

25 февраля в Бресте огласили приговор первым десяти обвиняемым по данному уголовному делу. Суд признал всех десятерых виновными в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций.

15 марта в Бресте огласили приговор второй десятке обвиняемых по делу о «протестном хороводе».