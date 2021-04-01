Новые выборы и свежие купюры, коллапс в Бешенковичах, ЧП в Витебске и «шпионское кино» - все за вчера

Вот и прошел первый месяц этой странной весны. Ну, с 1 апреля вас! Шутить пока не будем, а то в последнее время и так не разберешь, что есть что. Если раньше мы смеялись над какими-то явно фейковыми новостями о звездах или утятах и только 1 апреля, то сейчас каждое сообщение от СМИ сразу воспринимается с недоверием. После событий 2020 года количество невероятных (во всех отношениях) новостей возросло до таких же невероятных количеств. Порой сложно разобрать, что реально, а что нет (вспомните хотя бы наш тест о судах). В общем, к Дню дураков подготовили вам испытание: отличите в тесте, где настоящий заголовок к новости, а где — выдуманный нами. А потом можем традиционно рассказать, как страна прожила вчерашний день. Итак, все события среды в мелких подробностях — здесь, а ниже — наш краткий обзор важных новостей и интересных текстов дня. Поехали!
И продолжим про якобы включенный печатный станок для денег. Белорусы стали выкладывать в соцсетях фото новеньких купюр, которые они сняли в банкоматах, появляются такие подборки и в телеграм-каналах. Многие переживают, означает ли это, что в Беларуси включили печатный станок. Мы спросили Нацбанк, так что же это означает — и вот какой ответ получили.
Законодательство о СМИ собираются менять — и в нашем распоряжении оказался проект закона об изменении законов по вопросам средств массовой информации. Например, предлагается блокировать интернет-ресурсы за информацию, направленную «на пропаганду экстремистской деятельности» и материалы, которые могут «привести к возникновению угроз национальной безопасности». Что еще известно?
Да, и кстати: журналистов, освещающих несанкционированные акции, планируют приравнять к участникам этих акций. Об этом заявил председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько. А то как-то, мол, много «сейчас одиозных средств массовой коммуникации, которые работают в интернете, у которых миллионные посещения, где постоянно идет непрекращающийся ежесуточный митинг против действующего президента, власти».
В Бешенковичах продолжается коммунальный коллапс — нормальной питьевой воды там по-прежнему нет. «Из крана был запах фекалий — прямо до рвоты. В округе в магазинах раскупили всю питьевую воду. Люди обрывали телефоны коммунальников и водоканала. Но те в ответ лишь кивали друг на друга», — говорят местные. Несколько детей в больнице, в поселок выехала комиссия Минздрава.
На днях Гродненский областной Совет депутатов принял решение о вводе местного сбора при выезде из страны. Платить его будут те, кто пересекает границу на машине. Решение вступит в силу через месяц. Разобрались, как это будет работать.
СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
Светлана Тихановская призвала белорусов проголосовать за диалог с текущей властью, цель которого — новые выборы уже в этом году. И вот что ее команда предлагает изменить, чтобы эти выборы были честными. Помните, кстати, как еще в декабре прошлого года в интервью TUT.BY Светлана Тихановская говорила, что будет руководить Беларусью 45 дней — именно такой срок ее команда отводила на переходный период до новых выборов. Сейчас же в команде считают, что это будет очень сложно выполнить — минимум 60: мол, за этот срок провести кампанию более реально.
Сестрам, которых судят по нескольким статьям УК за события до и после выборов — за сопротивление при задержании, насилии над омоновцами, запросили наказание. Огромную сумму им придется заплатить «Минсктрансу» за якобы перекрытую дорогу. Вчера они выступили с последним словом: «Ды покі будзе сэрца біцца/ Яно не зможа пагадзіцца/ ні з гэтым гвалтам, ні з бядою/ Над нашай роднаю зямлёю», — зачитала четверостишие из «Новай зямлі» Виктория. — Я цалкам салідарна з Якубам Коласам. Хачу сказаць, што 10 жніўня мы не хацелі наносіць ніякай шкоды АМАПу. Мы хацелі дапамагчы людзям".
В Минске водителя на год лишили прав потому, что инспектор якобы «видел, как он сигналил» в День воли: мол, пользовался звуковым сигналом в местах проведения массовых мероприятий, это не было связано с предотвращением ДТП. Наш герой собирается это решение обжаловать, а мы разобрались с адвокатом, как вообще быть в таких ситуациях.
Защитника Сергея Зикрацкого исключили из Минской областной коллегии адвокатов. «В предыдущих случаях непрохождения аттестации коллегия адвокатов ждала, пока Минюст прекратит действие лицензии, а только потом исключала адвоката. Теперь же коллегия адвокатов решила быть первой», — рассказывает Сергей.
А мы поговорили с легендарным уволенным директором музея Могилева Алексеем Батюковым о протестах и людях. Это, кстати, при нем в Ратуше «поселился» горнист Могислав — тот самый, который уже несколько месяцев молчит в знак забастовки и который был невероятно популярным имиджевым проектом города. Сегодня Батюков не отчаивается, занимается новым проектом и проводит параллели между 1905-м и 2020-м.
А тем временем опорный банк Евросоюза отказался выделять деньги на реконструкцию трассы от Минска до Литвы. Но губернатор Караник не отчаивается — и уже ищет другие источники финансирования.
Вчера вечером по ОНТ показал «шпионский фильм». Там в двух сериях столько всего! И спецоперация под контролем Лукашенко, и инсценировки с участием Эйсмонт, и предатель в КГБ, и вывоз за границу флешки с надписью «секретно»… Можем рассказать в двух словах.
ИНТЕРЕСНОЕ
Если вы устали от политики, то давайте о земле. Вот вам история минчан Ивана и Алеси, которые еще два года назад спокойно жили в своей новой квартире в Каменной Горке, по выходным выезжали на дачу родителей — и жизнь текла примерно как у всех среднестатистических минских семей. Но сыновья подросли, и стало понятно, что в «двушке» становится тесно. Поэтому продали квартиру, за эти деньги купили новый дом в Смолевичах, мебель и вторую машину. Как у них это получилось и довольны ли они жизнью в спутнике?
А что вы знаете о Тростенце? Части этого мемориального комплекса в Минске громко открывали дважды: в 2015-м и 2018-м годах, на последнюю церемонию даже приезжали президенты Австрии и Германии. Но мемориал пока не завершен: не установлены все запланированные скульптуры, уже есть проблемы с благоустройством, а летом в охранной зоне жители округи загорают и жарят шашлыки. Недавно в Хатыни Александр Лукашенко сказал: «Иди и смотри!», предложив посещать места памяти. Мы пошли и посмотрели, что сейчас происходит с Тростенцом.
Независимая театральная группа «Купалаўцы» показала на своем YouTube-канале премьеру — спектакль «Страх» по Бертольту Брехту. Наш театральный обозреватель Денис Мартинович смотрел новую работу купаловцев три вечера подряд — и вот здесь объясняет, почему ее должен увидеть каждый.
Ой, а помните сериал «Интерны»? Одну из ярких ролей — интерна Бориса Левина — сыграл актер Дмитрий Шаракоис. Вскоре после ухода из сериала он понял: образ врача-ботаника слишком крепко к нему прилип и новые роли заполучить практически нереально. Поэтому в 2018 году актер переехал в Лондон, работает там строителем, ведет YouTube-канал и ищет дешевые продукты. Давайте расскажем о его судьбе.
О СПОРТЕ
Никак не можем забыть разгромное поражение нашей сборной по футболу. Да и не мы одни — если судить по бурной реакции соцсетей. «А этот матч не признан экстремистским?» Или, например, вот: «Можно было даже не выходить на поле — счет был бы чуть меньшим».
Кстати. А что вы знали о судоходных каналах, пока в Суэцком не застрял контейнеровоз Ever Given. За несколько суток, пока он блокировал движение судов, образовалась огромная пробка, а мировая экономика потерпела серьезный ущерб. Держите наш тест — из него вы точно узнаете много нового. И не думайте, что это все не интересно — там таки-и-ие истории и деньги крутятся!
Хорошего дня!
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