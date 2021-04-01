Новые выборы и свежие купюры, коллапс в Бешенковичах, ЧП в Витебске и «шпионское кино» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вот и прошел первый месяц этой странной весны. Ну, с 1 апреля вас! Шутить пока не будем, а то в последнее время и так не разберешь, что есть что. Если раньше мы смеялись над какими-то явно фейковыми новостями о звездах или утятах и только 1 апреля, то сейчас каждое сообщение от СМИ сразу воспринимается с недоверием. После событий 2020 года количество невероятных (во всех отношениях) новостей возросло до таких же невероятных количеств. Порой сложно разобрать, что реально, а что нет (вспомните хотя бы наш тест о судах ). В общем, к Дню дураков подготовили вам испытание: отличите в тесте, где настоящий заголовок к новости, а где — выдуманный нами . А потом можем традиционно рассказать, как страна прожила вчерашний день. Итак, все события среды в мелких подробностях — здесь , а ниже — наш краткий обзор важных новостей и интересных текстов дня. Поехали!





ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Хотите знать, что будет с нашей экономикой в этом году ? Экономисты ЕАБР посчитали для Беларуси инфляцию и курс к концу 2021-го — и перспективы, конечно, так себе . А к каким курсам доллара и евро готовиться белорусам уже сейчас, в апреле ?

? Экономисты ЕАБР посчитали для Беларуси инфляцию и курс к концу 2021-го — . А к каким курсам доллара и евро ? И продолжим про якобы включенный печатный станок для денег. Белорусы стали выкладывать в соцсетях фото новеньких купюр, которые они сняли в банкоматах, появляются такие подборки и в телеграм-каналах. Многие переживают, означает ли это, что в Беларуси включили печатный станок. Мы спросили Нацбанк, так что же это означает — и вот какой ответ получили .





СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Светлана Тихановская призвала белорусов проголосовать за диалог с текущей властью, цель которого — новые выборы уже в этом году . И вот что ее команда предлагает изменить , чтобы эти выборы были честными. Помните, кстати, как еще в декабре прошлого года в интервью TUT.BY Светлана Тихановская говорила, что будет руководить Беларусью 45 дней — именно такой срок ее команда отводила на переходный период до новых выборов. Сейчас же в команде считают, что это будет очень сложно выполнить — минимум 60: мол, за этот срок провести кампанию более реально.

. И , чтобы эти выборы были честными. Помните, кстати, как еще в декабре прошлого года в Светлана Тихановская говорила, что будет руководить Беларусью 45 дней — именно такой срок ее команда отводила на переходный период до новых выборов. Сейчас же в команде считают, что это будет очень сложно выполнить — минимум 60: мол, за этот срок провести кампанию более реально. Сестрам, которых судят по нескольким статьям УК за события до и после выборов — за сопротивление при задержании, насилии над омоновцами, запросили наказание . Огромную сумму им придется заплатить «Минсктрансу» за якобы перекрытую дорогу. Вчера они выступили с последним словом: «Ды покі будзе сэрца біцца/ Яно не зможа пагадзіцца/ ні з гэтым гвалтам, ні з бядою/ Над нашай роднаю зямлёю», — зачитала четверостишие из «Новай зямлі» Виктория. — Я цалкам салідарна з Якубам Коласам. Хачу сказаць, што 10 жніўня мы не хацелі наносіць ніякай шкоды АМАПу. Мы хацелі дапамагчы людзям".









ИНТЕРЕСНОЕ

Если вы устали от политики, то давайте о земле. Вот вам история минчан Ивана и Алеси , которые еще два года назад спокойно жили в своей новой квартире в Каменной Горке, по выходным выезжали на дачу родителей — и жизнь текла примерно как у всех среднестатистических минских семей. Но сыновья подросли, и стало понятно, что в «двушке» становится тесно. Поэтому продали квартиру, за эти деньги купили новый дом в Смолевичах, мебель и вторую машину. Как у них это получилось и довольны ли они жизнью в спутнике ?

, которые еще два года назад спокойно жили в своей новой квартире в Каменной Горке, по выходным выезжали на дачу родителей — и жизнь текла примерно как у всех среднестатистических минских семей. Но сыновья подросли, и стало понятно, что в «двушке» становится тесно. Поэтому продали квартиру, за эти деньги купили новый дом в Смолевичах, мебель и вторую машину. ? А что вы знаете о Тростенце? Части этого мемориального комплекса в Минске громко открывали дважды: в 2015-м и 2018-м годах, на последнюю церемонию даже приезжали президенты Австрии и Германии. Но мемориал пока не завершен: не установлены все запланированные скульптуры, уже есть проблемы с благоустройством, а летом в охранной зоне жители округи загорают и жарят шашлыки. Недавно в Хатыни Александр Лукашенко сказал: «Иди и смотри!», предложив посещать места памяти. Мы пошли и посмотрели, что сейчас происходит с Тростенцом .





Независимая театральная группа «Купалаўцы» показала на своем YouTube-канале премьеру — спектакль «Страх» по Бертольту Брехту. Наш театральный обозреватель Денис Мартинович смотрел новую работу купаловцев три вечера подряд — и вот здесь объясняет, почему ее должен увидеть каждый.

— спектакль «Страх» по Бертольту Брехту. Наш театральный обозреватель Денис Мартинович смотрел новую работу купаловцев три вечера подряд — и объясняет, почему ее должен увидеть каждый. И обязательно посмотрите на очередные минские окна . Мы уже видели окна протеста , окна, украшенные к Новому году… Теперь наша фотослужба просто поискала необычное прямо за стеклом — а там коты, цитаты классиков, почти ботсад и мини-музеи .

. Мы уже видели , окна, к Новому году… Теперь наша фотослужба просто поискала необычное прямо за стеклом — . Ой, а помните сериал «Интерны»? Одну из ярких ролей — интерна Бориса Левина — сыграл актер Дмитрий Шаракоис. Вскоре после ухода из сериала он понял: образ врача-ботаника слишком крепко к нему прилип и новые роли заполучить практически нереально. Поэтому в 2018 году актер переехал в Лондон, работает там строителем, ведет YouTube-канал и ищет дешевые продукты. Давайте расскажем о его судьбе .





О СПОРТЕ

Никак не можем забыть разгромное поражение нашей сборной по футболу. Да и не мы одни — если судить по бурной реакции соцсетей . «А этот матч не признан экстремистским?» Или, например, вот: «Можно было даже не выходить на поле — счет был бы чуть меньшим».

Все новости среды, 31 марта

Кстати. А что вы знали о судоходных каналах, пока в Суэцком не застрял контейнеровоз Ever Given. За несколько суток, пока он блокировал движение судов, образовалась огромная пробка, а мировая экономика потерпела серьезный ущерб. Держите наш тест — из него вы точно узнаете много нового . И не думайте, что это все не интересно — там таки-и-ие истории и деньги крутятся!

Хорошего дня!

Ваша редакция