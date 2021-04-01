Источник материала: Tut.by

В Минске появились улица Петровская, проезд Ратавальников и сквер Вязынский. Об этом сообщает Национальный правовой портал.

Минский городской Совет депутатов решил присвоить названия нескольким составным частям Минска.

Вот новое:

проектируемой улице № 2 в границах улицы Семашко, проспекта Дзержинского — «вуліца Пятроўская» («улица Петровская»);

проезду от улицы Семашко до здания № 77 по проспекту Дзержинского — «праезд Ратавальнікаў» («проезд Ратавальников»);

скверу в границах улицы Вязынской, Минской кольцевой автомобильной дороги — «сквер Вязынскі» («сквер Вязынский»).

Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, что наименования даются на белорусском языке, а потом их транслитерируют на русский.