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В Минске появились улица Петровская, проезд Ратавальников и сквер Вязынский
01.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске появились улица Петровская, проезд Ратавальников и сквер Вязынский. Об этом
Минский городской Совет депутатов решил присвоить названия нескольким составным частям Минска.
Вот новое:
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Напомним, что наименования даются на белорусском языке, а потом их транслитерируют на русский.
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Новые названия появились у проезда, улицы и сквера неподалеку от проспекта Дзержинского и улицы Семашко. Об этом сообщает Национальный правовой портал.
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