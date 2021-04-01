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В Могилеве обсудят, что мешает городу быть зеленым. Поучаствуете?

01.04.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве продолжают обсуждать городские проблемы. Тема очередной публичной дискуссии — город и деревья, а именно: что и кто мешает Могилеву быть зеленым. Обсуждение пройдет 6 апреля.


Фото: Алесь Соболевский, facebook.com/AliesSabalieuski

Темой городского озеленения продолжится проект «Городской диалог».

Зачем вообще городу деревья? Какие районы Могилева больше всего нуждаются в озеленении? Можно ли самим горожанам высаживать деревья и кустарники без согласования? Как мнение жителей влияет на планы по озеленению? Что такое кронирование, для чего и что с ним не так? Почему приживаются далеко не все деревья и в чем секрет правильной посадки?

Ответы на эти и другие вопросы участники Центра городских инициатив вместе с могилевчанами надеются получить на встрече 6 апреля. На нее пригласили экологов, представителей «Могилевзеленстроя» и других заинтересованных служб. К дискуссии приглашают всех желающих.

Начало дискуссии — в 19.00 в тайм-кафе «Небо» на улице Ленинской, 7 (3-й этаж). Вход свободный.

 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевчане продолжают серию встреч «Городской диалог» о наболевших вопросах.
 
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