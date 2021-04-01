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Министр внутренних дел Беларуси посетил Бобруйскагромаш
01.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛично пообщаться с коллективом и рассказать об изменениях в законодательство. Министр внутренних дел Беларуси посетил Бобруйскагромаш. Ивана Кубракова ознакомили с производственным потенциалом предприятия, а также продемонстрировали продукцию холдинга. Обсуждали конкурентные преимущества нашей техники и модернизацию. Руководитель силового ведомства заострил внимание сотрудников завода на злободневных вопросах борьбы с преступностью.
Изменения в КоАП и профилактика правонарушенийИван Кубраков озвучил рекомендации по безопасности предприятия, а также акцентировал внимание, что сотрудники внутренних дел основной упор делают на профилактику правонарушений.
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Лично пообщаться с коллективом и рассказать об изменениях в законодательство. Министр внутренних дел Беларуси посетил Бобруйскагромаш. Ивана Кубракова...
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