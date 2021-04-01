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50 лет белорусской анимации

01.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

50 лет назад свет увидела первая отечественная мультипликационная лента "Незнайка-поэт". Сегодня на счету белорусских мультипликаторов более 250 фильмов, снятых в разных техниках. В созвездии легендарных создателей анимации и имя Аллы Матюшевской. В Музее истории белорусского кино прошел вернисаж выставки знаменитой художницы, на счету которой более 2 десятков мультфильмов, самые знаменитые "Данте. Беатриче", "Марк Шагал. Начало", и "Приключения Нестерки".

Алла Матюшевская, художник-мультипликатор: "Молодые девочки после института после графики пришли на киностудию в мультипликацию и стали работать. А если пришел в мультипликацию, то уже не уходишь. Мы пришли работать к Олегу Белоусову и остались. Татьяна Кублицкая - режиссер, а я решила,  что кто-то должен рисовать".

Лариса Финкельштейн, искусствовед: "Художник-мультипликатор это совершенно особый человек - это человек, который пронес в себе ребенка, но не просто дитенка, который всему радуется, а человека, который во всем может увидеть жизнь, искусство, игру. Алла - один из тех ярких огоньков, которые горят и светят нашему анимационному искусству в Европе и думаю, что и в мире".

Мероприятия, посвященные 50-летию белорусской анимации, будут проходить весь год. Выставки, кинопоказы, творческие встречи пройдут на базе Музея истории белорусского кино и других площадках.
 
 
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50 лет назад свет увидела первая отечественная мультипликационная лента "Незнайка-поэт". Сегодня на счету белорусских мультипликаторов более 250 фильмов, снятых в...
 
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