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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 50 лет белорусской анимации 50 лет назад свет увидела первая отечественная мультипликационная лента "Незнайка-поэт". Сегодня на счету белорусских мультипликаторов более 250 фильмов, снятых в...

50 лет назад свет увидела первая отечественная мультипликационная лента "Незнайка-поэт". Сегодня на счету белорусских мультипликаторов более 250 фильмов, снятых в разных техниках. В созвездии легендарных создателей анимации и имя Аллы Матюшевской. В Музее истории белорусского кино прошел вернисаж выставки знаменитой художницы, на счету которой более 2 десятков мультфильмов, самые знаменитые "Данте. Беатриче", "Марк Шагал. Начало", и "Приключения Нестерки".Мероприятия, посвященные 50-летию белорусской анимации, будут проходить весь год. Выставки, кинопоказы, творческие встречи пройдут на базе Музея истории белорусского кино и других площадках.