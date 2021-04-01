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БелВитунифарм - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день"

01.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Они сохраняют здоровье животных вот уже 90 лет. БелВитунифарм - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Высокотехнологичное предприятие биологической промышленности базируется в деревне Должа Витебского района, ассортимент - более 150 наименований - от сывороток до лекарственных средств. На долю предприятия приходится практически 50 % общего объема ветеринарных препаратов. БелВитунифарм занимает одну из лидирующих позиций на рынках Беларуси и СНГ. 

Как авиация помогает вакцинировать диких животных? Каким образом изменилось лечение на животноводческих комплексах? Ответы на эти вопросы - в новой серии проекта"Один день" - сегодня сразу после "Панорамы". Смотрите проект  и по субботам.

 
 
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Они сохраняют здоровье животных вот уже 90 лет. БелВитунифарм - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Высокотехнологичное предприятие...
 
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