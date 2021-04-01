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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БелВитунифарм - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день" Они сохраняют здоровье животных вот уже 90 лет. БелВитунифарм - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Высокотехнологичное предприятие...

Они сохраняют здоровье животных вот уже 90 лет. БелВитунифарм - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании. Высокотехнологичное предприятие биологической промышленности базируется в деревне Должа Витебского района, ассортимент - более 150 наименований - от сывороток до лекарственных средств. На долю предприятия приходится практически 50 % общего объема ветеринарных препаратов. БелВитунифарм занимает одну из лидирующих позиций на рынках Беларуси и СНГ.Как авиация помогает вакцинировать диких животных? Каким образом изменилось лечение на животноводческих комплексах? Ответы на эти вопросы - в новой серии проекта- сегодня сразу после. Смотрите проект и по субботам.