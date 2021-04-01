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Великий четверг у представителей католической конфессии
01.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПервый день пасхальных торжеств - для представителей католической конфессии. В Великий или Страстной четверг вспоминают о земной жизни Христа и Тайной вечере - трапезе, которую Иисус разделил со своими апостолами перед распятием, а также таинстве Евхаристии. Присоединиться к общей молитве и предпасхальной мессе, не выходя из дома, могут зрители телеканала
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Первый день пасхальных торжеств - для представителей католической конфессии. В Великий или Страстной четверг вспоминают о земной жизни Христа и Тайной вечере -...
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