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Великий четверг у представителей католической конфессии

01.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первый день пасхальных торжеств - для представителей католической конфессии. В Великий или Страстной четверг вспоминают о земной жизни Христа и  Тайной вечере - трапезе, которую Иисус разделил со своими апостолами перед распятием, а также таинстве Евхаристии. Присоединиться к общей молитве и предпасхальной мессе, не выходя из дома, могут зрители телеканала "Беларусь 3". Прямая трансляция из Архикафедрального костела Девы Марии начнется  в 7 вечера. А уже в воскресенье в телеэфире - праздничные кадры из Ватикана.
 
 
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Первый день пасхальных торжеств - для представителей католической конфессии. В Великий или Страстной четверг вспоминают о земной жизни Христа и  Тайной вечере -...
 
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