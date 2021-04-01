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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Великий четверг у представителей католической конфессии Первый день пасхальных торжеств - для представителей католической конфессии. В Великий или Страстной четверг вспоминают о земной жизни Христа и Тайной вечере -...

Первый день пасхальных торжеств - для представителей католической конфессии. В Великий или Страстной четверг вспоминают о земной жизни Христа и Тайной вечере - трапезе, которую Иисус разделил со своими апостолами перед распятием, а также таинстве Евхаристии. Присоединиться к общей молитве и предпасхальной мессе, не выходя из дома, могут зрители телеканала". Прямая трансляция из Архикафедрального костела Девы Марии начнется в 7 вечера. А уже в воскресенье в телеэфире - праздничные кадры из Ватикана.