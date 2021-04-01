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МАРТ продлевает регулирование цен на социально значимые товары до 29 июня

01.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не допустить завышения. Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлевает регулирование цен на социально значимые товары до 29 июня. В списке - свежемороженая рыба, мясо, молоко и молочные продукты, сахар, гречка и другие товары. Как отмечают в ведомстве, в условиях негативного влияния пандемии на экономику сохраняются риски повышения стоимости основных товаров. Продление ценового регулирования направлено на обеспечение доступности продуктов для населения. 
 
 
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Не допустить завышения. Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлевает регулирование цен на социально значимые товары до 29 июня. В списке -...
 
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