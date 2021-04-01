Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ продлевает регулирование цен на социально значимые товары до 29 июня Не допустить завышения. Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлевает регулирование цен на социально значимые товары до 29 июня. В списке -...

Не допустить завышения. Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлевает регулирование цен на социально значимые товары до 29 июня. В списке - свежемороженая рыба, мясо, молоко и молочные продукты, сахар, гречка и другие товары. Как отмечают в ведомстве, в условиях негативного влияния пандемии на экономику сохраняются риски повышения стоимости основных товаров. Продление ценового регулирования направлено на обеспечение доступности продуктов для населения.