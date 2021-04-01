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Открытый диалог: Молодежных инициатив должно быть больше, и они будут услышаны

01.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Молодежные инициативы по развитию регионов и страны. Их должно быть больше, и они будут услышаны. Об этом шла речь во время открытого диалога с участием представителей молодежного парламента и председателя Постоянной комиссии Совета Республики Виктора Лисковича. Встреча прошла на базе Могилевского университета продовольствия. Ежегодно студенты и преподаватели становятся призерами престижных международных конкурсов, авторами  новых разработок и  инициатив. Кстати, поступают они со всего региона.

Виктория Короткая, член молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: "Идея организовать в каждом агрогородке свои музеи. Очень понравилась идея, чтобы у нашего молодежного парламента был свой отличительный знак - с нашими государственными символами".

Марина Тимченко, заместитель заведующего отделом Могилевского областного комитета БРСМ: "Мы любим свою страну, мы гордимся своей страной и поэтому хотим, чтобы наш флаг национальный был рядом с нами, возле нашего сердца".

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Это только одна из форм вовлечения молодежи в парламентаризм. Много направлений, много есть пожеланий у детей. Мы должны предоставить возможность для развития, самореализации. Неважно,  в каком направлении, и тогда они будут чувствовать себя нужными, полезными, востребованными".

Во время открытого диалога участники обсудили и проект нового Кодекса об образовании. Он будет принят уже в рамках весенней сессии парламента, которая открывается завтра.
 
 
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Молодежные инициативы по развитию регионов и страны. Их должно быть больше, и они будут услышаны. Об этом шла речь во время открытого диалога с участием...
 
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