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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Открытый диалог: Молодежных инициатив должно быть больше, и они будут услышаны Молодежные инициативы по развитию регионов и страны. Их должно быть больше, и они будут услышаны. Об этом шла речь во время открытого диалога с участием...

Молодежные инициативы по развитию регионов и страны. Их должно быть больше, и они будут услышаны. Об этом шла речь во время открытого диалога с участием представителей молодежного парламента и председателя Постоянной комиссии Совета Республики Виктора Лисковича. Встреча прошла на базе Могилевского университета продовольствия. Ежегодно студенты и преподаватели становятся призерами престижных международных конкурсов, авторами новых разработок и инициатив. Кстати, поступают они со всего региона.Во время открытого диалога участники обсудили и проект нового Кодекса об образовании. Он будет принят уже в рамках весенней сессии парламента, которая открывается завтра.