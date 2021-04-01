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Тактические учения десантников продолжаются на полигонах Брестской области

01.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Роль первой скрипки на маневрах принадлежит бойцам 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. На начальном этапе они были доукомплектованы военнослужащими запаса. Далее десантники отработали блокирование и уничтожение незаконных бандформирований и диверсионных групп условного противника, совершили марши, а также провели боевые стрельбы. А на полигоне Обуз-Лесновский прошел тактический эпизод по штурму населенного пункта, захваченного боевиками. При поддержке авиации и артиллерии десантники  с поставленными задачами  справились.

Сегодня учения продолжатся. В планах - передислокация войск и преодоление водных преград. Тактические эпизоды будут проходить как днем, так и ночью. Ожидается, что одним из самых зрелищных элементов станет десантирование военнослужащих из самолетов военно-транспортной авиации.

 
 
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Роль первой скрипки на маневрах принадлежит бойцам 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. На начальном этапе они были доукомплектованы...
 
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