Министр транспорта пообещал Могилевской области 60 новых автобусов и троллейбусов в этом году

Источник материала: Tut.by

В 2021 году запланировано купить 60 новых автобусов и троллейбусов для автопарка Могилевской области. Об этом сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на встрече с работниками «Могилевоблавтотранса» в троллейбусном парке № 1, сообщает Минтранс.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

По словам министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, утверждена новая госпрограмма «Транспортный комплекс» на 2021−2025 годы, и в ней особое внимание уделено обновлению подвижного состава в областях.

— Если говорить про Могилевскую область, то на этот год запланировано приобретение порядка 60 транспортных средств. Это автобусы и троллейбусы. К тому же концептуальным направлением развития является расширение применения электробусов. В целом поставлена задача к концу пятилетки увеличить долю электрифицированных транспортных средств в стране до 30%, — сказал Алексей Авраменко.