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Фонтаны в Минске включат 30 апреля

01.04.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске с 30 апреля заработают фонтаны. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».


Фото: TUT.BY

В конце сентября в Минске отключили фонтаны. Тогда же сезон закрыли специальной программой шоу у нового комплекса на Свислочи.

В этом году фонтаны планируют включить 30 апреля. Сейчас их готовят к новому сезону: очищают и моют чаши, монтируют оборудование, производят наладку систем.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году фонтаны планируют включить 30 апреля. Сейчас их готовят к новому сезону: очищают и моют чаши, монтируют оборудование, производят наладку систем.
 
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