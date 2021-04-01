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Фонтаны в Минске включат 30 апреля
01.04.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске с 30 апреля заработают фонтаны. Об этом
В конце сентября в Минске отключили фонтаны. Тогда же сезон
В этом году фонтаны планируют включить 30 апреля. Сейчас их готовят к новому сезону: очищают и моют чаши, монтируют оборудование, производят наладку систем.
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В этом году фонтаны планируют включить 30 апреля. Сейчас их готовят к новому сезону: очищают и моют чаши, монтируют оборудование, производят наладку систем.
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