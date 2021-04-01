Фонтаны в Минске включат 30 апреля

Источник материала: Tut.by

В Минске с 30 апреля заработают фонтаны. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».



Фото: TUT.BY

В конце сентября в Минске отключили фонтаны. Тогда же сезон закрыли специальной программой шоу у нового комплекса на Свислочи.

В этом году фонтаны планируют включить 30 апреля. Сейчас их готовят к новому сезону: очищают и моют чаши, монтируют оборудование, производят наладку систем.