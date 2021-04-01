«В связи с необходимостью». Как прокуратура в регионах собирает данные тех, кто изучает польский

Источник материала: Tut.by

25 марта на адрес сморгонского центра языковых курсов «Академия.by» пришло письмо из прокуратуры Сморгони. В нем прокурор Андрей Клышевич просит предоставить «сведения об оказании обществом услуг по обучению польскому языку», а также «анкетные данные преподавателей», «список лиц, получающих указанную образовательную услугу» и другие данные, сообщает «Еврорадио».



Фото: euroradio.fm

Интерес властей к личным данным посетителей курсов польского языка администрация центра связывает с недавним задержанием главы неофициального Союза поляков Беларуси Анжелики Борис.

— 23 марта она была задержана, а 25 марта мы получили письмо. Если были бы вопросы конкретно по нам, то запрашивали бы данные по всем работникам и по всем преподаваемым языкам — у нас их три. Но запрашивают только по польскому языку, — рассказывает менеджер «Академии».

Информацию о клиентах центр отсылать не спешит.

— Данные мы еще не отослали, с помощью юристов подготовили ответ для прокуратуры, в котором просим обосновать их запрос. Копии учебных программ предоставим, а данные студентов предоставлять не хотим. Будем просить пояснить, зачем нужны данные учащихся — ведь нет никакой прокурорской проверки. Если такая проверка началась, то мы должны были получить об этом уведомление. А здесь просто «в связи с необходимостью» — и все. То есть даже не обоснован запрос.

По мнению представителей «Академии», предоставление личных данных может отпугнуть клиентов.

— Во-первых, это удар по нашей репутации. Все-таки это персональные данные, и в связи с такой обстановкой, возможно, не все захотят разглашать то, что они изучают польский язык, — например, для карты поляка, — объясняет «Еврорадио» работник учебного центра. — Кто-то работает на государственной службе и, возможно, тоже не хочет, чтобы к нему были какие-то вопросы. Также нам поступают звонки и сообщения от родителей наших учащихся, которых беспокоит данная ситуация. С другой стороны, я думаю, что адекватные люди понимают, с чем это может быть связано.



Фото: euroradio.fm

Случай со сморгонским центром изучения языков — не единственный. Прокуратура интересовалась и другими заведениями в Гродненской области, которые учат польскому языку. Так, в гродненский учебный центр «Древо знаний» тоже звонили.

— К нам обращались из прокуратуры, но не так официально, как в Сморгони, потому что в настоящее время мы не проводим обучение по этим направлениям, — говорят в гродненском учебном центре «Древо знаний». — Они у нас уточнили, проводим ли мы курсы по обучению польскому языку, и на этом все.

В лидской прикостельной школе, в которой польский преподают преподаватели частного центра «Vorono.by», такие данные собирают уже давно. Помимо отчетов по бухгалтерии, чиновники регулярно получают информацию об обучающихся, рассказала «Еврорадио» преподавательница курсов Светлана.

— У нас такие документы требуют постоянно. Личные данные мы сообщаем, ведь когда детей записывают в школу, то предоставляют номер телефона, имя, фамилию, где работают родители, где обучается ребенок. И всегда к договорам мы прилагали паспортные данные, потому что ребенок до 18 лет не может заключить с нами договор, — говорит преподаватель.

По словам Светланы, школы обычно проверяет местный исполком и его идеологический отдел. Но таких масштабных проверок, как сейчас, Светлана не припомнит:

— Сейчас ко мне приходят дети и говорят, что проверяют все школы, которые они посещают. Коллеги звонят и рассказывают.

25 марта была задержана руководитель лидского отдела Союза поляков в Беларуси Ирена Бернацкая. Ее дочь Вероника рассказала, что во время обыска в офисе были изъяты данные тех, кто изучает польский язык. Но еще до задержания женщины лидская прокуратура также брала данные учеников и преподавателей.

Гродненская прокуратура также приходила в школу польского языка при незарегистрированном Союзе поляков в Гродно с проверками.

В Барановичах персональные данные собирало управление образования. Общеобразовательные школы города должны были предоставить сведения о детях, которые посещают местный Дом польский.

Напомним, 28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Мероприятие посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.

9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Там отметили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.

В ответ Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.

Также территорию Беларуси покинули руководитель и консул Генерального консульства Польши в Гродно.

10 марта прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников.