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Стало известно, когда заработают столичные фонтаны
01.04.2021 11:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр – Sputnik. Минские фонтаны включат 30 апреля, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.
Сейчас их готовят к новому сезону: очищают и моют чаши, монтируют оборудование, производят наладку систем.
Всего в Минске есть 35 фонтанов. Самый большой – из 1300 струй – находится на Октябрьской площади у Дворца Республики, самый старый – "Мальчик с лебедем" – в Купаловском сквере, он был создан еще в 1874 году.
Новый фонтан появился в столице в 2020 году. Сооружение на Свислочи возле парка Купалы представляет собой 240 струй высотой в 30 метров. Вода образует огромный экран, способный воспроизводить любое видео.
Прошлый сезон фонтанов завершился светомузыкальным шоу в парке имения Янки Купалы.
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Традиционно сезон работы городских фонтанов начинается весной и заканчивается в первый месяц осени.
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