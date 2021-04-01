Стало известно, когда заработают столичные фонтаны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Минские фонтаны включат 30 апреля, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

Сейчас их готовят к новому сезону: очищают и моют чаши, монтируют оборудование, производят наладку систем.

Всего в Минске есть 35 фонтанов. Самый большой – из 1300 струй – находится на Октябрьской площади у Дворца Республики, самый старый – "Мальчик с лебедем" – в Купаловском сквере, он был создан еще в 1874 году.

Новый фонтан появился в столице в 2020 году. Сооружение на Свислочи возле парка Купалы представляет собой 240 струй высотой в 30 метров. Вода образует огромный экран, способный воспроизводить любое видео.

Прошлый сезон фонтанов завершился светомузыкальным шоу в парке имения Янки Купалы.