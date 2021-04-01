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Стало известно, когда заработают столичные фонтаны

01.04.2021 11:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Минские фонтаны включат 30 апреля, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

Сейчас их готовят к новому сезону: очищают и моют чаши, монтируют оборудование, производят наладку систем.

Всего в Минске есть 35 фонтанов. Самый большой – из 1300 струй – находится на Октябрьской площади у Дворца Республики, самый старый – "Мальчик с лебедем" – в Купаловском сквере, он был создан еще в 1874 году.

Новый фонтан появился в столице в 2020 году. Сооружение на Свислочи возле парка Купалы представляет собой 240 струй высотой в 30 метров. Вода образует огромный экран, способный воспроизводить любое видео.

Прошлый сезон фонтанов завершился светомузыкальным шоу в парке имения Янки Купалы. 

 
Теги: Минск
 
 
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Традиционно сезон работы городских фонтанов начинается весной и заканчивается в первый месяц осени.
 
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