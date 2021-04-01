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Помните, как жителя Крево за Масленицу хотели привлечь по 24.23? Процесс прекратили
01.04.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жителю Крево фотографу Сергею Гапону прислали письмо, что в отношении него вынесено постановление о прекращении дела об административном правонарушении. В марте он устроил для местных жителей и минчан праздник Масленицы, на который в итоге заглянула и милиция.
Решение Сморгонский РОВД объяснил тем, что в действиях Гапона отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 24.23 КоАП Республики Беларусь. Письмо датировано 26 марта, но житель Крево получил его только вчера (фото документа есть в редакции).
Напомним, 14 марта Сергей Гапон пригласил белорусов праздновать Масленицу на Юрьеву гору, часть которой является двором фотографа. Приезжала в том числе Ольга Хижинкова. На празднике также появилась милиция:
— Где-то за час до начала позвонил участковый и предупредил, что через какое-то время приедет вместе со сморгонской милицией, — вспоминал происходящее 14 марта Сергей. — По приезде попросили выйти к ним, чтобы не беспокоить своим присутствием гостей. Сотрудник из Сморгони сказал, что видит во всем нарушение закона о массовых мероприятиях, и вручил повестку для дачи письменных объяснений. [15 марта] вопросы задавали простые: где, что, во сколько.
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Сергей Гапон связался с нами и сообщил, что административный процесс был прекращен.
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