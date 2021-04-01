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Как делают фейки - "Пожар складов с боеприпасами"

01.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Фильм, видимо, настолько расстроил заграничных сидельцев, что они стали вбрасывать различного рода непроверенную и порой просто глупейшую информацию. Работа там строится по принципу - весь деструктив сразу в сеть. Вот переписка тролля с польскими террористами. Свет от теплиц в общении с радикалами он выдает за пожар, да еще и дополняет сообщениями о взрывах боеприпасов. Такая тема тут же публикуется без зазрения совести. Хотя о какой совести здесь можно говорить в принципе. И вот уже на первых полосах недоресурсов - "Пожар складов с боеприпасами". Удачный повод, чтобы отвлечь от очередного провала - не правда ли? А это то самое видео, которое принимают за чистую монету в Польше. 

Вот так раздувается пожар на складе с боеприпасами - из света от парников! В итоге ни пожара, ни взрывов. Все в голове. Удивительно, правда. Самое ужасное, что таким вбросам верят те, кто также и не подумает перепроверить очередной фейк. 

 
 
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Фильм, видимо, настолько расстроил заграничных сидельцев, что они стали вбрасывать различного рода непроверенную и порой просто глупейшую информацию. Работа там...
 
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