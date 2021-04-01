Суд вынес приговор сестрам, которых судили по нескольким статьям УК, - 2 и 2,5 года колонии

Источник материала: Tut.by

Суд Советского района Минска вынес приговор Виктории и Анастасии Миронцевым . За события до и после выборов девушек обвиняли сразу по нескольким статьям УК. Дело вел судья Александр Волк.



Виктория и Анастасия (слева направо). Фото: TUT.BY

По информации лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна», суд посчитал вину сестер доказанной и приговорил Анастасию к двум годам, а Викторию — к двум с половиной годам. Сроки они будут отбывать в исправительной колонии общего режима. Отметим, что именно такое наказание во время судебных прений просил назначить девушкам гособвинитель.

Напомним, Виктории 26 лет, по образованию — художник-учитель, до задержания работала барменом в ресторане. Анастасии — 24 года. Она студентка шестого курса Академии искусств.

Обвинение Виктории предъявлено сразу по трем статьям УК. Две из них — ч. 1 ст. 342 УК (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и ч. 1 ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) относятся к событиям 14 июля. Кроме того, за события 10 августа девушке вменяются ч. 1 ст. 342 УК и ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Вину она не признала.

— Я прызнаю толькі тое, што 14 ліпеня я далучылася да акцыі пратэсту, — сказала Виктория на первом заседании.

Во время последнего слова девушка зачитала четверостишие из поэмы «Новая зямля»:

— «Ды покі будзе сэрца біцца/ Яно не зможа пагадзіцца/ ні з гэтым гвалтам, ні з бядою/ Над нашай роднаю зямлёю». Я цалкам салідарна з Якубам Коласам. Хачу сказаць, што 10 жніўня мы не хацелі наносіць ніякай шкоды АМАПу. Мы хацелі дапамагчы людзям <…>.

Ее сестре Анастасии обвинение предъявлено по двум статьям — ч. 1 ст. 342 УК и ст. 364 УК. Вину по последней девушка признала.

— Я виновата в том, что пыталась помешать сотрудникам ОМОНа задерживать других людей, но никак не [в] грубом нарушении общественного порядка, — обратилась она к суду с последним словом. — Я не хотела никому причинить вред, а только помочь людям, которых, считала, задерживают ни за что. Но это было неправильно и неразумно — вмешиваться в работу ОМОНа. Я осознала свою вину. Прошу не лишать меня свободы, а дать возможность завершить образование, работать по специальности, приносить пользу обществу — а самое главное, помогать моей маме и быть рядом с семьей.

Кроме того, во время процесса гособвинитель попросил приобщить ходатайство о взыскании с сестер в солидарном порядке имущественного вреда, который они нанесли «Минсктрансу». В деньгах это 21 831 рубль, плюс госпошлина — 1091 рубль.

Сестры с иском категорически не согласны. Их адвокаты тоже. В акте, который предоставил «Минсктранс», отметили защитники, написано: из-за перекрытого движения транспорт остановился в 20.10. Однако, уточнили адвокаты, девушек задержали не позднее чем в 19.30.

— В 20.10 мы уже находились в РУВД, — во время заседания обратила внимание на этот факт Анастасия.