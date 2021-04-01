«Это унижение, людей содержат, как зверей». Почему в белорусских судах стоят клетки

Источник материала: Tut.by

Беларусь — одна из немногих стран даже на постсоветском пространстве, где обвиняемых до сих пор держат в металлических клетках во время суда. Много лет белорусские правозащитники и международные организации критикуют такой подход, поскольку он противоречит презумпции невиновности: человека еще не признали виновным, а уже заточили в клетку. «Это по существу унижение человеческого достоинства, — считает правозащитник Гарри Погоняйло. — Человека, как зверя, помещают в металлическую клетку. Цивилизованные страны давно отказались от этого».



Несовершеннолетних обвиняемых во время суда тоже содержат в клетке, как это было по делу Никиты Золотарева. Ключевым, по сути, является лишь мера пресечения: подстражного автоматически отправляют в клетку. Фото: Алексей Смык, TUT.BY

Гарри Погоняйло работал судьей, чиновником в Минюсте и адвокатом еще в советские времена. Он говорит, что металлические клетки — наследие именно тех времен.

— Клетки в залах суда появились в советские времена, — отмечает собеседник. — И при строительстве новых зданий судов этот стандарт переняли уже белорусские власти. В последнее время клетки модифицировали — появились так называемые аквариумы, из непробиваемого стекла, выглядит это более цивилизованно, потому что в металлической клетке человек выглядит просто как загнанный зверь, это унижение достоинства, нарушение базового принципа правосудия — презумпции невиновности. То есть вина человека еще не доказана, он может быть оправдан, но его уже заточили в клетку. В аналитических обзорах о нарушениях прав человека белорусские правозащитники всегда обращают на это внимание, но позиция властей пока неизменна.

Гарри Погоняйло вспоминает, как в конце 1990-х был защитником по делу дважды Героя Соцтруда, председателя колхоза «Рассвет» Василия Старовойтова. Процесс проходил в Кировском районном суде. Специально к заседанию сварили огромную металлическую клетку на десяток человек.



Василий Старовойтов, во время судебного разбирательства бывшему председателю колхоза было 75 лет. Невзирая на возраст, обвиняемый на процессе был в клетке. Фото: old.horki.info

— Здание суда было новое, и вот к судебному заседанию по делу Старовойтова соорудили такую конструкцию, — говорит правозащитник. — Но вообще клетки использовались и раньше, они перекочевали к нам из советского правосудия.



В январе 1946 года в Минске судили 18 человек, причастных к массовым убийствам советских граждан. Среди фигурантов был генерал-лейтенант Рихерт (по его приказам расстреляли более 2300 человек, заместитель начальника главного штаба по борьбе с партизанами Герф (по его приказам расстреляно насколько тысяч мирных жителей в концлагерях Минска и поселка Дрозды. 14 из 18 подсудимых были приговорены к смертной казни, остальные — к ссылке на каторжные работы на срок 15−20 лет

Но на архивных фото судебных процессов над военными преступниками сразу после Второй мировой можно увидеть, что фигуранты сидят на обычных скамейках, не в клетках, хотя их обвиняли в уничтожении тысяч людей.

— Эти суды проходили по международным стандартам, — объясняет Гарри Погоняйло. — На фото Нюрнбергского процесса тоже можно увидеть, что обвиняемые сидят на скамейках, не в клетке. Дело в том, что на Западе еще тогда, в 1940-х, считалось, что нельзя использовать клетки, это нарушает презумпцию невиновности, унижает человеческое достоинство, а суд не должен нарушать такие базовые принципы. Так что подобные процессы и в Беларуси тогда проходили без клеток. А вот в обычных уголовных процессах подстражные находились в клетках, как, впрочем, и сейчас.



2016 год, в Минске судят врачей, один из фигурантов, Андрей Чепелев (справа), просил пересадить его на скамейку зала суда, поскольку он с трудом мог стоять в клетке с учетом его роста, однако суд ходатайство отклонил. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 2013 году министр юстиции Олег Слижевский заявил, что клетки в судах могут убрать, однако сроки не назывались:

— В одночасье проблематично взять и отказаться от каких-то мер обеспечения безопасности. Обвиняемый может представлять общественную опасность.

Случаи, когда обвиняемые сбегали из суда, в Беларуси были , в том числе с использованием оружия, несмотря на то, что залы оборудованы клетками, а конвой сопровождает фигурантов в наручниках, независимо от того, обвинение по какой статье предъявлено.

— В цивилизованных странах клетки в судах не используют, безопасность обеспечивается тем, что зал суда охраняется снаружи, в самом зале также могут находиться сотрудники правоохранительных органов, в том числе для сопровождения обвиняемого, есть и внутренняя охрана здания суда, а на окнах стоят решетки, — говорит правозащитник.



Когда по делу проходит много фигурантов, часто они сидят в клетке скученно, как это было по «делу 17». И в таком положении обвиняемые провели несколько месяцев, пока шел процесс. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В 2011 году Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ проводило мониторинг судебных процессов в Беларуси. В своем отчете специалисты отмечают, что заместитель председателя Верховного суда на встрече с наблюдателями указал, что такие меры безопасности применяются в зависимости от того, находится обвиняемый в предварительном заключении или на свободе.

— Конкретные обстоятельства каждого обвиняемого при этом явно не учитываются, — указано в отчете. — Если рассматривать эту ситуацию в свете положений национального законодательства, которое разрешает взятие под стражу исключительно из соображений тяжести обвинения, то она вызывает озабоченность относительно соблюдения права на презумпцию невиновности. Несмотря на то, что обеспечение безопасности в зале суда всегда имеет приоритет, представляется, что конкретные меры безопасности, примененные к данным обвиняемым, не были сбалансированы с точки зрения необходимости соблюдения презумпции невиновности. Международные стандарты в области прав человека предписывают, что в обычных обстоятельствах обвиняемых нельзя держать во время судебного процесса в наручниках или в клетках, или представлять их суду в таком виде, будто они являются опасными преступниками. Необходимо стремиться обеспечивать, чтобы принимаемые меры безопасности учитывали принцип презумпции невиновности.

Металлические клетки все еще используют в российских судах, хотя Европейский суд по правам человека неоднократно указывал на недопустимость таких мер (нарушение ст. 3 Европейской конвенции по правам человека ). Беларусь не входит в Совет Европы и, в отличие от россиян, наши граждане не могут обращаться в Европейский суд по правам человека, но могут обращаться в Комитет по правам человека ООН, который уже признавал , что заточение в клетку обвиняемого (как и появление обвиняемого в суде в кандалах или форме, которую носят осужденные, например приговоренные к пожизненному заключению или смертной казни) во время суда — нарушение презумпции невиновности.