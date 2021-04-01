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«Это унижение, людей содержат, как зверей». Почему в белорусских судах стоят клетки
01.04.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь — одна из немногих стран даже на постсоветском пространстве, где обвиняемых до сих пор держат в металлических клетках во время суда. Много лет белорусские правозащитники и международные организации критикуют такой подход, поскольку он противоречит презумпции невиновности: человека еще не признали виновным, а уже заточили в клетку. «Это по существу унижение человеческого достоинства, — считает правозащитник Гарри Погоняйло. — Человека, как зверя, помещают в металлическую клетку. Цивилизованные страны давно отказались от этого».
Гарри Погоняйло работал судьей, чиновником в Минюсте и адвокатом еще в советские времена. Он говорит, что металлические клетки — наследие именно тех времен.
— Клетки в залах суда появились в советские времена, — отмечает собеседник. — И при строительстве новых зданий судов этот стандарт переняли уже белорусские власти. В последнее время клетки модифицировали — появились так называемые аквариумы, из непробиваемого стекла, выглядит это более цивилизованно, потому что в металлической клетке человек выглядит просто как загнанный зверь, это унижение достоинства, нарушение базового принципа правосудия — презумпции невиновности. То есть вина человека еще не доказана, он может быть оправдан, но его уже заточили в клетку. В аналитических обзорах о нарушениях прав человека белорусские правозащитники всегда обращают на это внимание, но позиция властей пока неизменна.
Гарри Погоняйло вспоминает, как в конце 1990-х был защитником по
— Здание суда было новое, и вот к судебному заседанию по делу Старовойтова соорудили такую конструкцию, — говорит правозащитник. — Но вообще клетки использовались и раньше, они перекочевали к нам из советского правосудия.
Но на архивных фото судебных процессов над военными преступниками сразу после Второй мировой можно увидеть, что фигуранты сидят на обычных скамейках, не в клетках, хотя их обвиняли в уничтожении тысяч людей.
— Эти суды проходили по международным стандартам, — объясняет Гарри Погоняйло. — На фото Нюрнбергского процесса тоже можно увидеть, что обвиняемые сидят на скамейках, не в клетке. Дело в том, что на Западе еще тогда, в 1940-х, считалось, что нельзя использовать клетки, это нарушает презумпцию невиновности, унижает человеческое достоинство, а суд не должен нарушать такие базовые принципы. Так что подобные процессы и в Беларуси тогда проходили без клеток. А вот в обычных уголовных процессах подстражные находились в клетках, как, впрочем, и сейчас.
В 2013 году министр юстиции Олег Слижевский заявил, что клетки в судах могут убрать, однако сроки не назывались:
— В одночасье проблематично взять и отказаться от каких-то мер обеспечения безопасности. Обвиняемый может представлять общественную опасность.
Случаи, когда обвиняемые сбегали из суда, в Беларуси
— В цивилизованных странах клетки в судах не используют, безопасность обеспечивается тем, что зал суда охраняется снаружи, в самом зале также могут находиться сотрудники правоохранительных органов, в том числе для сопровождения обвиняемого, есть и внутренняя охрана здания суда, а на окнах стоят решетки, — говорит правозащитник.
В 2011 году Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ проводило мониторинг судебных процессов в Беларуси. В своем
— Конкретные обстоятельства каждого обвиняемого при этом явно не учитываются, — указано в отчете. — Если рассматривать эту ситуацию в свете положений национального законодательства, которое разрешает взятие под стражу исключительно из соображений тяжести обвинения, то она вызывает озабоченность относительно соблюдения права на презумпцию невиновности. Несмотря на то, что обеспечение безопасности в зале суда всегда имеет приоритет, представляется, что конкретные меры безопасности, примененные к данным обвиняемым, не были сбалансированы с точки зрения необходимости соблюдения презумпции невиновности. Международные стандарты в области прав человека предписывают, что в обычных обстоятельствах обвиняемых нельзя держать во время судебного процесса в наручниках или в клетках, или представлять их суду в таком виде, будто они являются опасными преступниками. Необходимо стремиться обеспечивать, чтобы принимаемые меры безопасности учитывали принцип презумпции невиновности.
Металлические клетки все еще используют в российских судах, хотя Европейский суд по правам человека неоднократно
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