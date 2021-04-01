МАРТ продлил режим заморозки цен

Постановлением МАРТ с 1 апреля продлевается государственное регулирование цен на социально значимые товары.

По информации МАРТ, государственное регулирование цен на социально значимые товары с 1 апреля по 29 июня текущего года включительно.

«В условиях негативного влияния пандемии на рост мировых цен на продовольствие сохраняются риски повышения стоимости основных социально значимых товаров. Продление ценового регулирования направлено, прежде всего, на предупреждение завышения цен на жизненно важные продукты питания при их установлении и обеспечение доступности их для населения», - сообщает ведомство.