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МАРТ продлил режим заморозки цен

01.04.2021 13:35 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Постановлением МАРТ с 1 апреля продлевается государственное регулирование цен на социально значимые товары.

По информации МАРТ, государственное регулирование цен на социально значимые товары с 1 апреля по 29 июня текущего года включительно.

«В условиях негативного влияния пандемии на рост мировых цен на продовольствие сохраняются риски повышения стоимости основных социально значимых товаров. Продление ценового регулирования направлено, прежде всего, на предупреждение завышения цен на жизненно важные продукты питания при их установлении и обеспечение доступности их для населения», - сообщает ведомство.

Напомним, что 23 февраля было принято поставление Совмина №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости». В нем говорится, что всем ИП и юрлицам любой формы собственности, которые торгуют социально значимыми товарами, запрещается поднимать цены на них до конца текущего месяца. С 1 марта рост цен стал возможным, но его ограничили – не более 0,2% в месяц. Эксперты рассказали, что привлечение административного ресурса для регулирования цен - плохой знак

 
 
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Постановлением МАРТ с 1 апреля продлевается государственное регулирование цен на социально значимые товары.
 
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