Институт из Германии провел соцопрос среди белорусов: спрашивали про политику, протесты и флаг

Источник материала: Tut.by

Немецкий научно-исследовательский институт ZoiS, специализирующийся на Восточной Европе, опубликовал исследование на основе проведенного в декабре прошлого года интернет-опроса граждан нашей страны — людям задавали вопросы об обществе и политике.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Авторы исследования отмечают, что из-за сложившихся в Беларуси условий практически невозможно собрать достоверные данные об общественных настроениях по всей стране. Как сообщается, в целях безопасности опросы проводились онлайн с 16 по 29 декабря 2020 года, в них приняли участие более 2 тысяч белорусов в возрастном диапазоне от 16 до 64 лет, проживающие в городах с численностью населения более 20 тысяч человек. Количество разных групп опрошенных определялось в соответствии с пропорциями по критериям возраста, пола, а также места жительства, чтобы приблизить результаты к социально-демографическим данным о населении нашей страны.

Выборы-2020

По данным, полученным в результате опроса, в белорусском обществе существует консенсус относительного того, что результаты президентских выборов в августе 2020 года были сфальсифицированы в пользу действующего главы государства — 65% респондентов частично или полностью согласились с этим утверждением. Причем таких больше среди мужчин и людей с высшим образованием. Интересно, что, по данным исследования, голосовать ходили 74% белорусов, что на десять процентных пунктов меньше официально озвученных данных.

Чуть больше 52% участников опроса заявили, что на выборах голосовали за Светлану Тихановскую. За Александра Лукашенко проголосовало 17,6% респондентов. Против всех — 8,4%, за остальных троих кандидатов в сумме менее 3%. Отказались отвечать на этот вопрос 18,6% опрошенных.

Александр Лукашенко пользовался большей поддержкой среди старшего поколения и женщин, жителей небольших населенных пунктов, людей с более высокими доходами, а также опрошенных, которые причисляли себя к последователям православной церкви. А вот Светлана Тихановская была популярнее среди мужчин, студентов, жителей больших городов, занятых в частном секторе. Причем большинство из тех, кто голосовал за Тихановскую, заявили, что таким образом хотели выразить несогласие с действиями нынешнего президента. Те же, кто голосовал за Лукашенко, называли среди причин отсутствие достойной альтернативы, и лишь четверть из них заявила, что он представлял их политические взгляды.

Протесты

Около 14% опрошенных заявили, что участвовали в акциях протеста после выборов. Авторы исследования сообщают, что если перенести результаты на большие масштабы, то это означает, что примерно 700 тысяч человек было так или иначе вовлечено в протестную активность из 5 миллионов жителей Беларуси, возрастные и иные группы которых охватывает исследование. Мнение о протестах у респондентов разнится от одобрения до неприятия, а значительная часть из них вообще не стала отвечать на этот вопрос.

Около половины опрошенных сообщили, что лично знают кого-то, кто участвовал в протестах. Результаты исследования также говорят о том, что протесты по большей части были личной инициативой граждан, а не организовывались представителями гражданского общества, профсоюзами, религиозными организациями, которые играли в этом незначительную роль.

Информация и СМИ

Соцсети и интернет-медиа, по данным опроса, доминируют в информационном поле белорусского общества: более 70% опрошенных используют их как основной источник сведений о текущих событиях. Белорусское государственное телевидение, российские и другие иностранные СМИ также используются, но значительно меньшее количество респондентов назвало их главным источником получения информации.

Кому доверяют

Доверие к белорусским политическим структурам в целом остается низким и ко многим из них упало. Примерно одинаковое падение доверия населения испытали органы исполнительной, законодательной и судебной властей, а также правоохранительные органы. Наибольшее число людей, согласно опросу, доверяют Координационному совету и Белорусской православной церкви.

Насилие силовиков, согласно исследованию, стало важным фактором в усилении страха и беспокойства среди белорусских граждан.

Флаг

Взгляды на национальный флаг разделились: 41% опрошенных считают нынешний государственный стяг приемлемым символом государства, а 36% предпочли в качестве такового бело-красно-белый штандарт.

Демократия и авторитаризм

Поддержка демократии среди опрошенных неравномерна и отражает, по мнению исследователей, более идейный вакуум, нежели глубокие разногласия. Более 40% опрошенных заявили, что предпочли бы жить при демократии, но около 30% не знают, какой тип правления лучше.

Большинство опрошенных, особенно те, кто высказывался за демократию и критиковал нынешний режим, чаще подчеркивали в своем понимании демократии либеральные составляющие, такие как политические и гражданские права. Те же, кто не принимал участие в протестах, показали в большинстве своем отсутствие четкого понимания демократии или предпочитали авторитарную форму государственного устройства.

Экономика и благосостояние

Большая часть опрошенных поддержала рыночную конкуренцию и государственное вмешательство в социальные вопросы. Участники протестов чаще выступали за либеральные экономические ценности, а те, кто не участвовал в акциях, предпочитали патерналистскую модель, гарантирующую социальное обеспечение и равенство.

Широко распространены также опасения за личное благосостояние: 80% опрошенных заявили, что они очень или в какой-то степени обеспокоены своим личным финансовым положением в ближайшие полгода.

Отношения с соседями и миграция

Во внешней политике участники исследования считают важными как отношения с ЕС, так и с Россией. Большинство опрошенных высказалось за тесные экономические связи с Россией, но без последующей политической интеграции. Также одним из важнейших вопросов респонденты назвали упрощение въезда в Евросоюз.

Около половины участников опроса заявили, что рассматривают возможность покинуть город, в котором на данный момент проживают. Среди них около 34% предпочли бы уехать в одну из стран ЕС.