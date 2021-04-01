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За расклейку БЧБ-сердечек в Добруше задержали женщину
01.04.2021 13:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительницу Добруша задержали за расклейку бело-красно-белых сердечек, рассказали
50-летняя женщина успела расклеить на столбах и заборах более десятка композиций. Как объяснила женщина, таким образом она демонстрировала свою гражданскую позицию.
Женщину обвинили в одиночном пикетировании. Сейчас в отношении нее ведется административный процесс. Ей может грозит до 100 базовых величин штрафа, административный арест до 15 суток или общественные работы.
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Как объяснила женщина, таким образом она демонстрировала свою гражданскую позицию.
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