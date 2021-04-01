За расклейку БЧБ-сердечек в Добруше задержали женщину

Источник материала: Tut.by

Жительницу Добруша задержали за расклейку бело-красно-белых сердечек, рассказали Новостному порталу Добрушчины в местной милиции.



Фото носит иллюстративный характер. Дарья Бурякина, TUT.BY

50-летняя женщина успела расклеить на столбах и заборах более десятка композиций. Как объяснила женщина, таким образом она демонстрировала свою гражданскую позицию.

Женщину обвинили в одиночном пикетировании. Сейчас в отношении нее ведется административный процесс. Ей может грозит до 100 базовых величин штрафа, административный арест до 15 суток или общественные работы.