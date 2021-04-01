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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Великий четверг: торжественное богослужение в Ватикане У католиков всего мира сегодня Чистый четверг - особый день на Страстной неделе, знаменующей страдания Иисуса за спасение человечества. Именно в четверг, накануне...

У католиков всего мира сегодня Чистый четверг - особый день на Страстной неделе, знаменующей страдания Иисуса за спасение человечества. Именно в четверг, накануне своего распятия, Христос провел с двенадцатью апостолами Тайную вечерю, во время которой дал наставления ученикам о таинстве Евхаристии и омыл ноги каждому из участников трапезы в качестве примера безграничной любви и смирения. В Ватикане в эти минуты проходит торжественное богослужение в честь этого особого дня.