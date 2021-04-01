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Великий четверг: торжественное богослужение в Ватикане
01.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУ католиков всего мира сегодня Чистый четверг - особый день на Страстной неделе, знаменующей страдания Иисуса за спасение человечества. Именно в четверг, накануне своего распятия, Христос провел с двенадцатью апостолами Тайную вечерю, во время которой дал наставления ученикам о таинстве Евхаристии и омыл ноги каждому из участников трапезы в качестве примера безграничной любви и смирения. В Ватикане в эти минуты проходит торжественное богослужение в честь этого особого дня.
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У католиков всего мира сегодня Чистый четверг - особый день на Страстной неделе, знаменующей страдания Иисуса за спасение человечества. Именно в четверг, накануне...
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