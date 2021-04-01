ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ситуацию на потребительском рынке обсудили у Президента

01.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Защита внутреннего рынка и отечественных производителей, контроль за ценообразованием и прогноз по инфляции. С докладом во Дворце Независимости сегодня - первый вице-премьер Николай Снопков и министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. 

Детально обсудили ситуацию на потребительском рынке, цены и их стабильность на социально значимые товары. Вопросы важные для каждой белорусской семьи. Поддержка экономики в непростых условиях пандемии - комплексная задача для всех.

Регулирование цен на социально значимые товары

Ситуацию на потребительском рынке обсудили у Президента

В первую очередь люди должны быть обеспечены своими качественными товарами и по доступным ценам. А они, особенно первой необходимости (на этом неоднократно делал акцент глава государства), должны жестко контролироваться. Особое внимание - импортозамещению, расширению номенклатуры товаров, которыми мы сами вполне можем себя обеспечить.

МАРТ продлевает регулирование цен на социально значимые товары

Ситуацию на потребительском рынке обсудили у Президента

Месяц назад в Беларуси ограничили рост цен на социально значимые товары как отечественные, так и импортные. Речь о базовой потребительской корзине. Это то, что мы покупаем едва ли не каждый день: крупы, молоко, мясо, овощи и фрукты. В этом списке также лекарства, которые в ходу в непростое в эпидемическом плане  время. Из-за негативного влияния пандемии на рост мировых цен сохраняются риски повышения стоимости социально значимых товаров. Поэтому МАРТ принял решение продлить их регулирование в Беларуси до конца июня.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защита внутреннего рынка и отечественных производителей, контроль за ценообразованием и прогноз по инфляции. С докладом во Дворце Независимости сегодня - первый...
 
Новости дня
Новости общества
 
Спасенная ранее косуля ежедневно приходит навестить своих спасителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by