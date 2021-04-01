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Ситуацию на потребительском рынке обсудили у Президента
01.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗащита внутреннего рынка и отечественных производителей, контроль за ценообразованием и прогноз по инфляции. С докладом во Дворце Независимости сегодня - первый вице-премьер Николай Снопков и министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
Детально обсудили ситуацию на потребительском рынке, цены и их стабильность на социально значимые товары. Вопросы важные для каждой белорусской семьи. Поддержка экономики в непростых условиях пандемии - комплексная задача для всех.
Регулирование цен на социально значимые товары
МАРТ продлевает регулирование цен на социально значимые товары
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Защита внутреннего рынка и отечественных производителей, контроль за ценообразованием и прогноз по инфляции. С докладом во Дворце Независимости сегодня - первый...
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