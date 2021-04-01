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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спасенная ранее косуля ежедневно приходит навестить своих спасителей Душевное видео о благодарности и преданности дикого животного к человеку прислали нам телезрители. Несколько месяцев назад семья Машковых в Крупском районе...

Душевное видео о благодарности и преданности дикого животного к человеку прислали нам телезрители. Несколько месяцев назад семья Машковых в Крупском районе помогла новорожденной косуле выжить. Когда животное окрепло, ушло в лес, но, видимо, успело сильно привязаться к своим спасителям. Теперь каждый день приходит в эту семью и даже откликается на имя. Назвали косулю Марой. Пока животное гостит на приусадебном участке - остальное стадо ждет ее неподалеку.