ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спасенная ранее косуля ежедневно приходит навестить своих спасителей

01.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Душевное видео о благодарности и преданности дикого животного к человеку прислали нам телезрители. Несколько месяцев назад семья Машковых в Крупском районе помогла новорожденной косуле выжить. Когда животное окрепло, ушло в лес, но, видимо, успело сильно привязаться к своим спасителям. Теперь каждый день приходит в эту семью и даже  откликается на имя. Назвали косулю Марой. Пока животное гостит на приусадебном участке - остальное стадо ждет ее неподалеку.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Душевное видео о благодарности и преданности дикого животного к человеку прислали нам телезрители. Несколько месяцев назад семья Машковых в Крупском районе...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно возбуждено уголовное дело за коммерческий шпионаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by