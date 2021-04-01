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В Гродно возбуждено уголовное дело за коммерческий шпионаж
01.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Гродно возбуждено уголовное дело за коммерческий шпионаж, у нас в стране это достаточно редкий вид преступлений. Под подозрением 31-летний житель Бреста. Мужчина ранее работал в банке, который сотрудничал с фирмой, что устраивала презентации посуды, одеял и прочей продукции. Кстати, приобрести ее можно было прямо на выставке. Как правило, такой товар стоит недешево, и покупатели прямо на месте берут кредиты. После увольнения у фигуранта остались логин и пароль от рабочего места. Таким образом он смог скачать данные должников, незаконно завладев сведениями о двухстах кредитополучателях. Затем мужчина решил продать сведения заинтересованным людям.
Маргарита Говрова, сотрудник управления информации и общественных связей МВД Беларуси: "На роль покупателя нашелся сотрудник фирмы, защищающей права потребителей, в том числе потерпевших в суде. Очевидно, что на подобных лохотронах покупки делаются на эмоциях, и спустя время кредитополучатели обращаются в суд. Сведения о потенциальных клиентах продавец намеревался продать за 4 тысячи долларов. Правоохранители усмотрели в действиях мужчины состав преступления, предусмотренного ст. 254 Уголовного кодекса. Возбуждено уголовное дело за коммерческий шпионаж" .
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В Гродно возбуждено уголовное дело за коммерческий шпионаж, у нас в стране это достаточно редкий вид преступлений. Под подозрением 31-летний житель Бреста. Мужчина...
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