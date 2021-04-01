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В Петриковском районе Припять вплотную подошла к подворьям

01.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Петриковском районе Припять подошла вплотную к  подворьям. Затоплено несколько участков дороги Лучицы-Хвойня. Теперь передвигаться можно только на грузовике. Глубина воды на стометровом участке до 30 сантиметров. Проблемным стал участок автомобильной дороги Вышелов - паромная переправа в селе Снядин. Здесь глубина затопления достигает 45 сантиметров. И третий участок - дорога от Петрикова до переправы. Уровень воды  до 40 сантиметров. Карта наводнения оперативно обновляется. В помощи спасателей пока необходимости нет. 
 
 
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В Петриковском районе Припять подошла вплотную к  подворьям. Затоплено несколько участков дороги Лучицы-Хвойня. Теперь передвигаться можно только на грузовике....
 
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