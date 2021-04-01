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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Петриковском районе Припять вплотную подошла к подворьям В Петриковском районе Припять подошла вплотную к подворьям. Затоплено несколько участков дороги Лучицы-Хвойня. Теперь передвигаться можно только на грузовике....

В Петриковском районе Припять подошла вплотную к подворьям. Затоплено несколько участков дороги Лучицы-Хвойня. Теперь передвигаться можно только на грузовике. Глубина воды на стометровом участке до 30 сантиметров. Проблемным стал участок автомобильной дороги Вышелов - паромная переправа в селе Снядин. Здесь глубина затопления достигает 45 сантиметров. И третий участок - дорога от Петрикова до переправы. Уровень воды до 40 сантиметров. Карта наводнения оперативно обновляется. В помощи спасателей пока необходимости нет.