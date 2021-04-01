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Петр Миклашевич: Проект изменений в Основной закон страны должен быть подготовлен к 1 августа

01.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Проект изменений в Основной закон страны должен быть подготовлен к 1 августа. Такое заявление сделал председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич. Комиссия, которая подготовит новую редакцию Конституции, начала работу. Главный принцип приверженности справедливости и солидарности подкрепят современными ориентирами и требованиями со стороны общества. Основная задача экспертов - по максимуму отработать всевозможные предложения от граждан и социальных групп.

Работа Конституционной комиссии продолжается

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси: "Конституция была принята, напомним, в 1994 году, изменения были внесены в 1996 году. И вот уже около 30 лет РБ устойчиво, динамично, безопасно развивается. Мы достигаем прогресса по различным направлениям. И сегодня на современном этапе необходимо укрепить правовой каркас нашего Основного закона, чтобы дать возможность регулировать на самом высоком уровне, современном, общественные отношения по всем направлениям".

Среди предложений от граждан - темы защиты персональных данных в условиях повсеместной цифровизации жизни, традиционных устоев семьи, введение института уполномоченных по правам человека. При этом самые конструктивные предложения в будущем могут быть реализованы не только в Конституции, но и в соответствующих законах или правовых актах страны.
 
 
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Проект изменений в Основной закон страны должен быть подготовлен к 1 августа. Такое заявление сделал председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич....
 
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