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Работа Конституционной комиссии продолжается

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Петр Миклашевич: Проект изменений в Основной закон страны должен быть подготовлен к 1 августа Проект изменений в Основной закон страны должен быть подготовлен к 1 августа. Такое заявление сделал председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич....

Проект изменений в Основной закон страны должен быть подготовлен к 1 августа. Такое заявление сделал председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич. Комиссия, которая подготовит новую редакцию Конституции, начала работу. Главный принцип приверженности справедливости и солидарности подкрепят современными ориентирами и требованиями со стороны общества. Основная задача экспертов - по максимуму отработать всевозможные предложения от граждан и социальных групп.Среди предложений от граждан - темы защиты персональных данных в условиях повсеместной цифровизации жизни, традиционных устоев семьи, введение института уполномоченных по правам человека. При этом самые конструктивные предложения в будущем могут быть реализованы не только в Конституции, но и в соответствующих законах или правовых актах страны.