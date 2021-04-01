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В Шкловском районе осудили семейного агрессора, который сбежал с «химии» и ударил жену ножом

01.04.2021 16:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30-летний Николай из Шкловского района 21 ноября 2019 года сбежал с «химии», где сидел за истязание жены, ранил бывшую жену и пытался напасть на милиционера — тому пришлось дважды выстрелить в злоумышленника. О мужчине семья и соседи говорили TUT.BY исключительно как о домашнем тиране. И вот суд вынес ему приговор — и тот вступил в законную силу.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Подробности расследования уголовного дела газете «Ударны фронт» рассказали в местном СК. Николая по итогу обвинили по ч.1 ст. 14 и ч. 1 ст. 139 (покушение на убийство) и статьей 364 УК (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

«…В ходе произошедшего конфликта избил бывшую жену и при этом с целью противоправного лишения жизни потерпевшей нанес ей один удар ножом в область шеи, однако довести свои преступные действия до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам, так как его действия были обнаружены и пресечены посторонним лицом. В дальнейшем, при задержании гражданин оказал активное сопротивление сотрудникам ОВД, в связи с чем в отношении его в установленном законом порядке были применены физическая сила, специальные средства и табельное оружие».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Приговором Шкловского районного суда Николаю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 9 месяцев в колонии усиленного режима. Могилевский областной суд оставил приговор без изменений.

 
 
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