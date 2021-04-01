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В Шкловском районе осудили семейного агрессора, который сбежал с «химии» и ударил жену ножом
01.04.2021 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
30-летний Николай из Шкловского района 21 ноября 2019 года сбежал с «химии», где сидел за истязание жены, ранил бывшую жену и
Подробности расследования уголовного дела газете «Ударны фронт»
«…В ходе произошедшего конфликта избил бывшую жену и при этом с целью противоправного лишения жизни потерпевшей нанес ей один удар ножом в область шеи, однако довести свои преступные действия до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам, так как его действия были обнаружены и пресечены посторонним лицом. В дальнейшем, при задержании гражданин оказал активное сопротивление сотрудникам ОВД, в связи с чем в отношении его в установленном законом порядке были применены физическая сила, специальные средства и табельное оружие».
Приговором Шкловского районного суда Николаю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 9 месяцев в колонии усиленного режима. Могилевский областной суд оставил приговор без изменений.
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