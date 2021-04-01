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Белорусы ожидают высокую инфляцию

01.04.2021 16:59 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Инфляционные ожидания и ощущаемый гражданами уровень инфляции в Беларуси растет, а вот желание хранить сбережения в национальной валюте — падает.

Нацбанк опубликовал данные опроса по инфляционным ожиданиям со стороны населения. Последний раз опрос такого плана НББ проводил в ноябре.

Согласно данным мартовского опроса Национального банка Беларуси, ощущаемый уровень инфляции среди граждан составил 12,9%. Он вырос в сравнении с ноябрем 2020 года на 1,8%. В марте 41,4% респондентов считали, что цены выросли очень сильно (+5,6% к ноябрю), 40,2% были уверены, что цены выросли сильно (-2,6%). Еще 16,3% оценивали рост цен как незначительный (-2,1%).

Ожидаемый уровень инфляции по итогам мартовского опроса составил 12,9%, увеличившись по сравнению с данными ноября на 1,6%. Также 18,8% респондентов ожидали ускорения роста цен (-2,8% к ноябрю), 56,8% считали, что темпы роста цен сохранятся на текущем уровне (-2,8%), 21,1% репондентов были уверены в замедлении инфляции (+5,1%).

При этом, 84,6% опрошенных предпочитают хранить свои сбережения в иностранной валюте (их доля выросла на 0,2% с ноября).

Национальный банк проводит опрос четыре раза в год: в феврале, мае, августе и ноябре. В 2021 году первый опрос был проведен в марте.

Напомним, что за первые два месяца 2021 года инфляция в Беларуси разогналась до 3,1% при годовом прогнозе в пять процентов. Для регулирования цен власти уже подключили административный ресурс.

 
 
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Инфляционные ожидания и ощущаемый гражданами уровень инфляции в Беларуси растет, а вот желание хранить сбережения в национальной валюте — падает.
 
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