Кто эти семь «шпионов», о которых рассказали в фильме ОНТ? Попытались выяснить

Источник материала: Tut.by

Телеканал ОНТ вечером 31 марта показал фильм «Манкурты», в котором рассказал о «спецоперации по разоблачению предателя в рядах КГБ». В качестве первого «предателя» назвали подполковника КГБ Алексея Храловича, который впоследствии вывел на еще шесть лиц — Вячеслава Сидоракина, Юрия Гаркача, Сергея Старченко, Владимира Трифонова, Ольгу Соломеник и Дениса Урада. TUT.BY попытался выяснить, кто все эти люди, по открытым источникам.

Подполковник КГБ Алексей Хралович



Скриншот видео ОНТ

Полное имя подполковника, о котором говорится в сюжете ОНТ, Хралович Алексей Николаевич. Ни одного человека с такими же фамилией, именем и отчеством в соцсетях не существует. Также он не упоминался ни в одной новости.

«Группа вывоза»: Вячеслав Сидоракин, Юрий Гаркач, Сергей Старченко



Скриншот видео ОНТ

Известны, судя по всему, звания Сидоракина и Гаркача: о них упоминал в видео от 25 марта бывший заместитель командира боевой группы спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар. «Подполковник Ю Г, подполковник В С и гражданский Сергей», — перечислил Макар. Это совпадает с первыми буквами имени и фамилий мужчин из фильма ОНТ. Таким образом, Сидоракин и Гаркач имеют звания подполковников, а Старченко — гражданский.

Как указано в фильме ОНТ, Вячеславу Сидоракину 51 год, он уроженец Гомеля (мужчина значится в числе выпускников 1987 года гомельской средней школы № 37, которую он закончил с серебряной медалью). Его называют «специалистом в минно-подрывном деле», который «готовил наемников для боевых действий на Ближнем Востоке».

Сидоракин действительно бывший силовик — он служил в спецподразделении МВД по борьбе с терроризмом «Алмаз».

Дочь Сидоракина — Анна — рассказала журналистам о его исчезновении (мужчина перестал выходить на связь 9 февраля) и сообщила некоторые эпизоды биографии. Вячеслав Сидоракин был начальником службы пиротехнического обеспечения и применения специальных средств, в 2003 году награждался орденом «За службу Родине» III степени, тогда же от российских коллег удостоился права ношения крапового берета.

В 2008 году, по словам дочери, Сидоракин был уволен из органов и осужден за незаконную предпринимательскую деятельность: ее отец обучал специалистов за границей, что ему потом и вменили в вину — якобы он делал это в обход руководства. Однако другие источники сообщили журналистам «Нашай Нівы», что уголовное дело было связано с тем, что он похитил с работы взрывчатку, чтобы помочь знакомым снести здание.

Дочь также рассказала, что отец вышел на свободу в феврале 2011 года, развелся с женой и с четырьмя детьми уехал в Россию.

На сайте ассоциации ветеранов подразделений частей специального назначения «5 батальон» Вячеслав Сидоракин значится как выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (5 батальон, выпуск 1991 года), а в разделе «возможности членов ассоциации» напротив его фамилии указано: «невзрывной метод разрушения». Там же есть ссылка на екатеринбургскую компанию «Нипигормаш» — она производит оборудование в сфере горного машиностроения, занимается проектированием горно-обогатительных комбинатов, а также производит взрывные работы.

В апреле 2017 года Сидоракин рассказывал калининградским журналистам о работах по подрыву опор старого, еще немецкой постройки, моста — в материала он указан как представитель компании из Санкт-Петербурга.

Также Вячеслав Сидоракин, судя по всему, занимался бизнесом. Если верить базам данных в интернете, он был одним из учредителей ООО «Триумф», зарегистрированного в Смоленской области в 2013 году. Компания торговала продуктами питания и закрылась в 2016 году.

На свою страницу в соцсети «ВКонтакте» Вячеслав Сидоракин заходил в последний раз 3 февраля. Информации там почти нет, значится лишь следующее: город — Москва, дата рождения — 1 мая 1970 года.

Информации о Юрии Гаркаче и Сергее Старченко в открытых источниках мы не обнаружили. Есть только сведения об ИП на имя Старченко С.Н., зарегистрированном в Речицком районе и ликвидированном в 2013 году. Возможно, этот человек занимался авторемонтом в Гомельской области, но это может быть и про другого человека с таким именем и фамилией.

«Проводники»: Ольга Соломеник и Владимир Трифонов

Как говорится в сюжете ОНТ, Ольгу Соломеник Игорь Макар попросил перевезти в Польшу «некоего человека и документы». Этим человеком стал Алексей Хралович под видом «Сергея Сергеевича» (так к нему обратилась Ольга в видео телеканала).



Фото: «ВКонтакте» / скриншот видео ОНТ (кадры «задержания» Ольги)

Дополнительно телеканал показал фотографию, которая совпадает с профилем «ВКонтакте» Ольги Соломеник с датой рождения 29 июля 1967 (то есть ей как раз 53 года). Информации на странице достаточно мало.

Девичья фамилия Ольги — Макаль, она родилась в Малой Берестовице (Гродненская область). Если верить информации на странице, закончила юридический факультет СПбГУ. В поле «Карьера» на странице — город Севастополь с 1987 по 1992 годы. Чем Ольга там занималась, не указано.

При этом ОНТ рассказало, что Ольга в 2002-м уехала в Польшу, где закрутила роман с агентом местных спецслужб. Возвращалась ли женщина в Беларусь после этого (например, в том же 2006-м, чтобы основать фермерское хозяйство или работать в нем), в сюжете не говорится.

Зато показывается документ, похожий на польский вид на жительство старого образца, выданный в 2005 или 2006 году сроком на 10 лет (до 2015 или до 2016 года, на видео годы плохо видны из-за бликов. — Прим. TUT.BY). Судя по типу ВНЖ, который виден в сюжете, это документ для людей, которые каким-то образом доказали свою связь с Польшей. Русскую транслитерацию имени и фамилии можно объяснить тем, что у женщины был российский паспорт (об этом она упоминает и в видео ОНТ).



Скриншот видео ОНТ

Ранее Ольга действительно имела отношения с сотрудником польских спецслужб. Как сообщало местное издание «Репортер», в 2002 году две белоруски — одна из них как раз Ольга Соломеник — зарегистрировали в Польше фирму по продаже стройматериалов и лесоматериалов. Но Агентство внутренней безопасности в Белостоке заподозрило женщин в том, что данная фирма — лишь прикрытие для работы белорусского КГБ. История также освещалась в Gazeta Wyborcza.

Однако сотрудник польских спецслужб влюбился в подозреваемую. Его задержали в 2008-м, уволили с должности, процесс по делу начался через год и закончился приговором более чем на 2 года лишения свободы. После этого с экс-офицера Агентства внутренней безопасности сняли обвинения в шпионаже, но с Ольги Соломеник — нет. По информации польской стороны, Ольге удалось покинуть Польшу, поэтому ее и не задержали.

На странице Ольги также стоит ссылка на сайт фермерского хозяйства «Хиляки», которое было основано в 2006 году. В качестве контактного лица на сайте указана «Ольга Ивановна Соломеник» и есть номер телефона. TUT.BY набирал его, однако в настоящий момент он недоступен. В сюжете ОНТ речь идет также о «Соломеник О.И.».



Скриншот сайта

Каким образом тогда Ольга, покинувшая Польшу и представляющая фермерское хозяйство в Гродненской области, получила ВНЖ в соседней стране, действующий с 2005 (или 2006) года? Неизвестно. Ведь ранее сообщалось, что по польским законам преступление, в котором подозревалась Ольга, имеет срок давности 15 лет.

Интересно, что в фильме ОНТ якобы Игорь Макар по телефону обещает познакомить Ольгу с неким интересным человеком. На что женщина отвечает: «А как вы меня познакомите, если я не могу въехать в Европу?»

Через границу «Сергея Сергеевича», или Алексея Храловича, должен был перевести некий Владимир Трифонов. Однако найти о нем какую-либо информацию нам не удалось.

Еще один «предатель» — капитан Денис Урад

По ОНТ рассказали, что 14 марта на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба Денис Урад сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и «отправил польскому телеграм-каналу». Мы нашли страницу капитана во «ВКонтакте» — в последний раз он заходил в сеть вечером 15 марта.



Фото: «ВКонтакте»

Денису Ураду 29 лет, он женат, есть ребенок. Родом капитан из Россонов — это в Витебской области. Учился в Военной Академии на факультете связи и автоматизированных систем управления, который закончил в 2014 году. На странице Денис пишет, что любит спорт: играет в волейбол, занимается легкой атлетикой.

Жену Дениса зовут Ирина, она работает тестировщиком в эстонской компании CoinsPaid, которая занимается платежными системами для криптовалют. Закончила Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова БГУ.

Отметим, что это первое громкое «шпионское» дело с 2017 года, когда украинского журналиста Павла Шаройко обвинили в создании агентурной сети из числа граждан Беларуси, «которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере», то есть в шпионаже. Также задерживали по подобным обвинениям в 1994, 2001, 2008 и с 2013 по 2015 годы.