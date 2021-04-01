В Хойниках мужчину осудили за БЧБ-забор

Источник материала: Tut.by

53-летний Александр из Хойников за выкрашенную в красный и белый цвета секцию забора и «окно» на фронтоне дома получил в суде штраф в 20 базовых величин (580 рублей) по ч. 1 ст. 24.23 КоАП. Его признали виновным в проведении несанкционированного мероприятия.



Фото читателя TUT.BY

Фото читателя TUT.BY

«Утверждения А. о том, что пикет он не проводил, судом проверены и признаны недостоверными, поскольку в полной мере опровергнуты доказательствами, из которых явствует обратное и не доверять которым нет никаких оснований», — мотивирует свое решение в постановлении судья Андрей Кардаш.