ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Хойниках мужчину осудили за БЧБ-забор

01.04.2021 17:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

53-летний Александр из Хойников за выкрашенную в красный и белый цвета секцию забора и «окно» на фронтоне дома получил в суде штраф в 20 базовых величин (580 рублей) по ч. 1 ст. 24.23 КоАП. Его признали виновным в проведении несанкционированного мероприятия.


Фото читателя TUT.BY

Фото читателя TUT.BY

«Утверждения А. о том, что пикет он не проводил, судом проверены и признаны недостоверными, поскольку в полной мере опровергнуты доказательствами, из которых явствует обратное и не доверять которым нет никаких оснований», — мотивирует свое решение в постановлении судья Андрей Кардаш.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его признали виновным в проведении несанкционированного мероприятия.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве прокурор запросила сроки для брестских блогеров Петрухина и Кабанова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by