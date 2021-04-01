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Первоапрельский вердикт. Троим жителям Бреста вынесли приговор за «чучело президента»

01.04.2021 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителям Бреста, которые из пластиковых бутылок и сухой травы сделали чучело и повесили его на дереве, вынесли приговор. Об этом сообщил лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: Весна-Брест

Троих брестчан — 37-летнего Андрея Колоса, 32-летнюю Ольгу Завадскую и 35-летнюю Юлию Бодак — обвиняли по части 2 статьи 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси. Именно так квалифицировали действия, которые они совершили 23 октября прошлого года. Тогда девушки из мусора, пластиковых бутылок, пакетов и сухой растительности сделали чучело, которое привезли на один из участков у Варшавского шоссе и оставили в лесополосе. Позже на место приехал Андрей Колос со своим знакомым из чата (его личность установить не смогли) — вместе они надели на «шею» чучела петлю и повесили его на дереве. Также на манекене были прикреплены надписи «украл голоса» и «судил невиновных».

Ольга Завадская была задержана 17 января, а Юлия Бодак 18 февраля. Все трое обвиняемых находились под домашним арестом до суда, который начался 29 марта.

Согласно предъявленному обвинению, Бодак вместе с другими гражданами 23 ноября изготовила чучело, «представляя его перед общественностью как президента Республики Беларусь, присоединив к нему два листа бумаги, на которых неустановленное лицо совершило надпись „украл голоса“ и „осудил невиновных“, вывесило чучело на дереве на участке местности по Варшавскому шоссе, тем самым выставив чучело на обозрение неопределенному кругу лиц».

Приговор в отношении брестчан был оглашен 1 апреля. Суд согласился с государственным обвинением и назначил Андрею Колосу наказание в виде трех лет «химии» (ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа); обе девушки получили по три года «домашней химии» (ограничения свободы без направления в исправительное учреждение).

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчину и двух женщин обвиняли по уголовной статье о хулиганстве за действия, совершенные в конце октября прошлого года.
 
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