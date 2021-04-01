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Соревнования по ликвидации чрезвычайных ситуаций в высотных зданиях в Минской области

01.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спасатели Минской области демонстрировали сегодня скорость и ловкость во время областного этапа соревнований по ликвидации чрезвычайных ситуаций в высотных зданиях. На старт вышли 24 команды, а это почти 70 пожарных. В полной боевой амуниции, вес которой - около 30 килограммов, пришлось подниматься на 22-й этаж Национальной библиотеки. Самой быстрой оказалась команда Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, второе место - у спасателей из Жодино.

Республиканский этап соревнований среди сотрудников МЧС пройдет в столице в конце апреля.

 
 
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Спасатели Минской области демонстрировали сегодня скорость и ловкость во время областного этапа соревнований по ликвидации чрезвычайных ситуаций в высотных...
 
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