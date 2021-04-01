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За осквернение госсимволики в Столинском районе возбуждено уголовное дело

01.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Необдуманная выходка жителя Столинского района. Мужчина сорвал со здания магазина государственный флаг и бросил его на землю. Подозреваемый задержан. Со слов мужчины, он считал, что на улицах слишком много госсимволики. Уголовное дело возбуждено за осквернение государственной символики.
 
 
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Необдуманная выходка жителя Столинского района. Мужчина сорвал со здания магазина государственный флаг и бросил его на землю. Подозреваемый задержан. Со слов...
 
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