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За осквернение госсимволики в Столинском районе возбуждено уголовное дело
01.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНеобдуманная выходка жителя Столинского района. Мужчина сорвал со здания магазина государственный флаг и бросил его на землю. Подозреваемый задержан. Со слов мужчины, он считал, что на улицах слишком много госсимволики. Уголовное дело возбуждено за осквернение государственной символики.
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Необдуманная выходка жителя Столинского района. Мужчина сорвал со здания магазина государственный флаг и бросил его на землю. Подозреваемый задержан. Со слов...
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