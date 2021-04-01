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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За осквернение госсимволики в Столинском районе возбуждено уголовное дело Необдуманная выходка жителя Столинского района. Мужчина сорвал со здания магазина государственный флаг и бросил его на землю. Подозреваемый задержан. Со слов...

Необдуманная выходка жителя Столинского района. Мужчина сорвал со здания магазина государственный флаг и бросил его на землю. Подозреваемый задержан. Со слов мужчины, он считал, что на улицах слишком много госсимволики. Уголовное дело возбуждено за осквернение государственной символики.