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Прогноз погоды на 2 апреля
01.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, ночью скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с севера Европы. В ночные и утренние часы 2 апреля на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.
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Погоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, ночью скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с севера Европы. В ночные и...
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