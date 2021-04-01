Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция "Жизнь по правилам дорожного движения" прошла в 105 детском саду Правила дорожного движения - через интерактивные игры. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции Московского района столицы воспитанники 105-го детского садика...

Правила дорожного движения - через интерактивные игры. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции Московского района столицы воспитанники 105-го детского садика вспомнили дорожную азбуку. В рамках акции "Жизнь по правилам дорожного движения" дети научились правильно переходить пешеходный переход, вспомнили сигналы светофора. Стать ответственными пешеходами помогают и родители. Вместе с детьми они нарисовали плакаты о правилах поведения на дороге.Напомним, продолжаются школьные каникулы. Поэтому Госавтоинспекция рекомендует родителям проявить бдительность и ответственно подойти к организации безопасного досуга для детей.