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Акция "Жизнь по правилам дорожного движения" прошла в 105 детском саду
01.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПравила дорожного движения - через интерактивные игры. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции Московского района столицы воспитанники 105-го детского садика вспомнили дорожную азбуку. В рамках акции "Жизнь по правилам дорожного движения" дети научились правильно переходить пешеходный переход, вспомнили сигналы светофора. Стать ответственными пешеходами помогают и родители. Вместе с детьми они нарисовали плакаты о правилах поведения на дороге.
Напомним, продолжаются школьные каникулы. Поэтому Госавтоинспекция рекомендует родителям проявить бдительность и ответственно подойти к организации безопасного досуга для детей.
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Правила дорожного движения - через интерактивные игры. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции Московского района столицы воспитанники 105-го детского садика...
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