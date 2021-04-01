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Минчане могут присоединиться к благоустройству города и акции "Зеленый двор вместе"
01.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧистый двор, улица... чистый город. Благоустройство Минска идет в эти дни активно. Жители столицы вместе с коммунальными службами наводят порядок на придомовых территориях, детских площадках, парках. Очередной субботник пройдет в столице 3 апреля. Инвентарем обеспечивают ЖЭСы. Также минчане могут присоединиться к акции "Зеленый двор вместе" и помочь в высадке деревьев.
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Чистый двор, улица... чистый город. Благоустройство Минска идет в эти дни активно. Жители столицы вместе с коммунальными службами наводят порядок на придомовых...
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