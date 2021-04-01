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Новый туристический маршрут по памятным местам презентовали в Гомеле
01.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Дорогой памяти" - военно-патриотический проект под таким названием презентовали сегодня в Гомеле. Главной идеей было разработать туристический маршрут по памятным местам областного центра и облечь сводку военных и послевоенных событий в нестандартную форму. Пилотный проект решили запустить как раз в период школьных каникул. Поэтому первыми участниками экскурсии стали учащиеся гомельских школ. Маршрут длиной в два с половиной километра охватил около 10 локаций: памятное место у Вечного огня, братские захоронения и мемориалы, истории появления которых для многих остаются неизвестными. Также в программе - посещение старинных архитектурных сооружений, где в годы войны велась активная подпольная работа.
Оксана Лабович, старший научный сотрудник Гомельского областного музея военной славы: "Здесь представлен портфель экскурсовода - разнообразные иллюстрации, чтобы учащиеся не только на слух воспринимали фамилии и имена Героев Советского Союза, но и воочию могли их видеть. Это изображение Емельяна Барыкина, Галина Ивановна Докутович и Полина Гельман - летчицы".
Виктория Некрашевич, учащаяся СШ № 24 г. Гомеля: "Это все очень интересно - вот так ходить и развиваться. Я считаю, что это очень полезно для нас. В этом музее я была давно - в 4 года, поэтому мне будет полезно освежить память".
Иван Нестеров, учащийся СШ № 24 г. Гомеля: "Я узнал о защитниках Отечества, о наших героях, людях, которые погибли за нашу Родину и за то, чтобы мы спокойно учились и жили в это время".
Последней точкой маршрута стал областной Музей военной славы. Здесь для участников экскурсии организовали патриотический квест. Опираясь на подсказки, спрятанные на территории уличной экспозиции, ребятам предстояло пройти отдельный маршрут и по пути узнать много нового о родном городе.
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"Дорогой памяти" - военно-патриотический проект под таким названием презентовали сегодня в Гомеле. Главной идеей было разработать туристический маршрут по...
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