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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый туристический маршрут по памятным местам презентовали в Гомеле "Дорогой памяти" - военно-патриотический проект под таким названием презентовали сегодня в Гомеле. Главной идеей было разработать туристический маршрут по...

"Дорогой памяти" - военно-патриотический проект под таким названием презентовали сегодня в Гомеле. Главной идеей было разработать туристический маршрут по памятным местам областного центра и облечь сводку военных и послевоенных событий в нестандартную форму. Пилотный проект решили запустить как раз в период школьных каникул. Поэтому первыми участниками экскурсии стали учащиеся гомельских школ. Маршрут длиной в два с половиной километра охватил около 10 локаций: памятное место у Вечного огня, братские захоронения и мемориалы, истории появления которых для многих остаются неизвестными. Также в программе - посещение старинных архитектурных сооружений, где в годы войны велась активная подпольная работа.Последней точкой маршрута стал областной Музей военной славы. Здесь для участников экскурсии организовали патриотический квест. Опираясь на подсказки, спрятанные на территории уличной экспозиции, ребятам предстояло пройти отдельный маршрут и по пути узнать много нового о родном городе.