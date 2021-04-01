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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В 2020 году почти 540 человек с ограниченными возможностями прошли адаптацию к трудовой деятельности Государство заинтересовано, чтобы максимальное количество людей с ограниченными возможностями, у которых есть показания и рекомендации к труду, имели...

Государство заинтересовано, чтобы максимальное количество людей с ограниченными возможностями, у которых есть показания и рекомендации к труду, имели возможность работать и зарабатывать. Такое мнение сегодня высказал Игорь Петришенко во время выездного заседания Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов на базе завода "Светоприбор". Вице-премьер посетил цеха и ознакомился с производственным процессом. Коллектив у предприятия особенный: более 50 % сотрудников - это люди с ограниченными возможностями по зрению. И сегодня такие рабочие места важно сохранить. Компания производит электровыключатели, розетки, удлинители. Также здесь налажен выпуск электробезопасной и энергосберегающей продукции. Товар востребован не только в нашей стране, но и за рубежом. Почти 70 % поставляется на экспорт.В стране более 500 тысяч человек с ограниченными возможностями, из них около 116 тысяч, у которых по медицинским показаниям есть возможность трудоустроиться и работать. В рамках государственной программы содействия занятости в прошлом году почти 540 человек с ограниченными возможностями прошли адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат нанимателям по оплате труда, 155 направлено на бесплатное обучение.