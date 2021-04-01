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В 2020 году почти 540 человек с ограниченными возможностями прошли адаптацию к трудовой деятельности

01.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Государство заинтересовано, чтобы максимальное количество людей с ограниченными возможностями, у которых есть показания и рекомендации к труду, имели возможность работать и зарабатывать. Такое мнение сегодня высказал Игорь Петришенко во время выездного заседания Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов на базе завода "Светоприбор". Вице-премьер посетил цеха и ознакомился с производственным процессом. Коллектив у предприятия особенный: более 50 % сотрудников - это люди с ограниченными возможностями по зрению. И сегодня такие рабочие места важно сохранить. Компания производит электровыключатели, розетки, удлинители. Также здесь налажен выпуск электробезопасной и энергосберегающей продукции. Товар востребован не только в нашей стране, но и за рубежом. Почти 70 % поставляется на экспорт.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Мы, наверное, единственная в мире страна, которая на государственном уровне поддерживает развитие производств, создание предприятий для того, чтобы на них могли работать лица с ограниченными возможностями. Есть определенный льготный режим. Мы заинтересованы, чтобы максимальное количество инвалидов, у которых есть показания трудиться, были трудоустроены. Делаем все возможное, создаем дополнительные рабочие места. Ежегодно в это вкладываются деньги. В прошлом году выделены деньги из бюджета порядка 5 миллионов рублей, чтобы создать дополнительно 50 рабочих мест".

В стране более 500 тысяч человек с ограниченными возможностями, из них около 116 тысяч, у которых по медицинским показаниям есть возможность трудоустроиться и работать. В рамках государственной программы содействия занятости в прошлом году почти 540 человек с ограниченными возможностями прошли адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат нанимателям по оплате труда, 155 направлено на бесплатное обучение.

 
 
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