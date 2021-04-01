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БГУ запустил акцию "Год народного единства"

01.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сохранение религиозных объектов, реставрация культовых сооружений Беларуси, развитие паломнического туризма. Эти вопросы сегодня обсудили студенты и преподаватели БГУ. Местом встречи участников "Диалога культур и религий" символично стал храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Ведущий вуз страны запустил акцию "Год народного единства". На протяжении месяца студенты, преподаватели и сотрудники университета посещали святыни разных конфессий в Минске, знакомились с особенностями их традиций. И сегодня для участников также подготовили экскурсию по территории храма.

Даниил Ярмольчик, студент исторического факультета БГУ: "Это - познать другие религии. Первое - ислам. Мы узнали достаточно много, когда ходили, это все росписи, устройство мечети, как там все называется. Сегодня мы пришли в православный комплекс, нас достаточно много человек. Я думаю, студентам будет интересно узнать о православии больше, чем они знают или не знают вообще".

Алина Веремейчик, замдекана исторического факультета БГУ: "Последующее поколение - это молодежь, оно тоже будет воспитывать своих детей. И для того чтобы передать эти традиции, знания мы, конечно же, должны начинать с подрастающего поколения. Завтра наши студенты, выпускники, придут во многие организации, они будут работать в школах, представителями международных организаций, в различных учреждениях, за пределами Республики Беларусь. И, конечно, несение этого добра, просвещения - это то, что формирует современный облик нашей нации".

Проект БГУ "Год народного единства" направлен на национальное единение, сохранение и популяризацию духовных ценностей современных белорусов. Акция предусматривает цикл патриотических мероприятий, в том числе спортивные турниры и лекции о судьбах студентов и преподавателей в годы Великой Отечественной.

 
Теги: Минск
 
 
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Сохранение религиозных объектов, реставрация культовых сооружений Беларуси, развитие паломнического туризма. Эти вопросы сегодня обсудили студенты и...
 
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