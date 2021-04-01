Суд решил, как наказать мужчину за бело-красно-белую табличку с названием улицы на его доме

Источник материала: Tut.by

Суд Ивановскго района вынес решение по административному делу Андрея Дражина. Напомним, мужчину задержали 26 марта после того, как местная милиция приехала к нему из-за бело-красно-белой таблички с названием улицы, а также номером дома.



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Никита Дражин, сын задержанного, предоставил редакции TUT.BY фото решения суда. В действиях Андрея Дражина усмотрели признаки нарушения порядка проведения или организации массовых мероприятий, т. е. ч. 1 ст. 24.23 КоАП, и постановили подвергнуть административному взысканию в виде штрафа 40 базовых величин (1160 рублей).

В постановлении также есть интересная формулировка: «Бело-красно-белый флаг в форме трафаретной таблички, размером 0,75×0,35 метра, табличку с указанием номера дома в форме знака „Погоня“ — хранить с материалами дела».



Суд считает, что табличка на доме Дражина сделана «по форме знака «Погоня»

После задержания отца Никита Дражин рассказывал нам, что сотрудники милиции осмотрели дом, сарай, гараж и баню: помещения проверяли «на выявление запрещенной символики».

— После этого около часа сотрудники милиции заполняли какие-то бумаги. А потом — снятие и изъятие двух табличек. Со слов милиции, БЧБ-таблички с названием на латинице улицы и номера дома приравниваются к одиночному несогласованному пикетированию, — объяснял Никита.

До суда Андрей Дражин трое суток провел в изоляторе местного РОВД.