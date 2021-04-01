БЖД пустит на апрельские и майские праздники дополнительные поезда

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр - Sputnik. Белорусская железная дорога на апрельские и майские праздники пустит более 60 дополнительных поездов, сообщает официальный сайт БЖД.

Повышенный спрос на использование железнодорожного транспорта прогнозируется в том числе в связи с празднованием 4 апреля Пасхи у католиков и 2 мая – у православных. Кроме того, 11 мая в Беларуси отмечается Радоница.

2 апреля дополнительно предусмотрено отправление вечернего поезда №740 Минск – Гомель, который будет останавливаться на станциях Осиповичи, Бобруйск и Жлобин.

Также по маршруту №753 будет курсировать дополнительный поезд Минск – Брест.

4 апреля станет больше поездов из Гомеля и Бреста в Минск. В пути следования поезд из Бреста будет делать остановку на станции Барановичи-Центральные.

"На предстоящие майские праздники и Радоницу с 7 по 11 мая 2021 года уже назначено 56 дополнительных поездов. Они будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск – Брест, Минск – Гомель, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Минск – Коммунары, Минск – Пинск, Минск – Светлогорск, Витебск – Брест, Гомель – Витебск", – сообщает БЖД.

Более подробно с расписанием движения поездов можно ознакомиться в железнодорожных кассах, по телефону справочной службы 105, а также на сайте БЖД либо в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд".

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